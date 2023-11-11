區選399候選人全入閘 簡介顯示地委界逾一成提國安

性別平權取態 九龍城南兩候選人相反

資審會昨公告399名候選人符合擁護《基本法》和效忠香港特區的法定要求和條件，裁定提名有效。翻查候選人提供的簡介，228名由「三會成員」投選的地委會界別候選人中，至少27人提及國安及國民教育議題，其中九龍城區民建聯陳治華提到，會視維護國安為首要任務，同區其他民建聯候選人則未見相同介紹；元朗區的李靜儀及何曉雯則分別提出提倡培養國民教育大使及推動愛國主義教育。

引起多番爭議的同樂運動會今日結束，性別平權的議題亦出現於個別候選人的簡介，九龍城南直選的香港新方向馬志恆反對同性婚姻合法化，同區謝敏婷則關注性小眾（LGBT）平權，其宣傳單張亦提到應保障未婚同居關係。

不少候選人的簡介不僅提及地區民生議題，亦提及涉及全港的政策，觸及經濟、交通及房屋等，如大埔區地委界別陳笑權要求減差餉、地租、稅率，大埔南直選張育文則要求政府寬免差餉、地租、薪俸稅及利得稅等。不少人亦提出改善區內交通的政綱，例如將軍澳南直選黃遠康稱爭取區內第二條鐵路線。

有提重推租置 有倡屋邨重建劏房租管

房屋方面，不少候選人要求重推租者置其屋計劃，亦有觸及劏房戶權益及屋邨重建等，其中荃灣東南直選馮卓森要求重推租置計劃，並要求展開梨木樹（二）邨重建研究。九龍城北直選鄧巧彤則要求完善現時劏房租管條例，打擊濫收水費。

詳細候選人名單：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）