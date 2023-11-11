疑Uber車撞傷4途人 公司：當時非載客

Uber發言人昨對意外表示遺憾，根據初步調查，肇事車輛當時並非行駛Uber行程。根據《汽車保險（第三者風險）條例》的規定，Uber為所有本港Uber行程提供保障。

事發在昨午約2時47分，被車撞到的4名過馬路途人，包括一名61歲女子、一對六旬夫婦及其5歲孫女。目擊者陳小姐稱，事發時行人綠燈，準備過馬路時眼尾「睄到」有車衝過，撞到正在過馬路途人，分別有人被撞上車頂及捲入車底。她形容該車車速頗快，又說私家車沒有即時停下，直至有途經警員及途人喝止，而自己事後仍有餘悸。

業界：無客即私家車 受第三者責任保

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，涉案的私家車當時無載客，本質上只是一輛私家車行駛時發生意外，理論上受汽車第三者責任保險的保障，據他了解，以前曾有相關理賠個案。李指即使私家車載有收費的乘客，一旦意外撞到其他途人，涉事司機只要持有效駕駛執照及汽車保險，並主動向保險公司上報意外經過及警方案件編號，理論上可獲賠償。