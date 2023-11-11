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港聞

港聞二

港珠澳橋造假案 被告申終止聆訊被拒

【明報專訊】港珠澳大橋石屎磚壓力測試結果2017年被揭偽造，土拓署外判商嘉科工程顧問有限公司（嘉科）兩名時任董事涉向署方隱瞞職員偽造測試，被控欺詐罪，其中一人要求法庭永久終止聆訊。法官昨於區院駁回申請，指他案發時身為嘉科「第二把交椅」，認為可不向土拓署披露違規，背後應有其個人想法，即使不能依賴嘉科獲得的法律意見，仍可利用工程知識抗辯，不見得他不可能獲公平審訊。

瞞違規基於法律意見 不能公開

官：被告可按工程知識抗辯

被告梁永強（現65歲）早前申請暫停法律程序。辯方稱嘉科沒有不誠實意圖，嘉科母公司內部有人決定不向土拓署披露違規，首被告梁永強雖有份參與討論，但決定權不在他手上，該些決定是基於從律師獲取的法律意見，惟嘉科以法律專業保密特權（LPP）為由拒絕披露法律意見，因此梁不能參考LPP下的內容，使他無法有效抗辯。

法官昨日裁決，指案件出現濫用程序時，被告無法獲公平審訊，或當審訊繼續，會有違公義，辯方可向法庭申請永久終止聆訊，但同時強調此乃最後手段。法官引述控方陳辭，指梁擁有學識及想法，非人云亦云，有能力判斷，加上嘉科內部討論不止涉及法律意見，還關於工程技術測試，可供梁抗辯之用。

法官續稱，梁案發時已有逾35年工作經歷，作為嘉科的營運總監、公司「第二把交椅」，認為可以不向土拓署披露違規，背後應有其個人想法，可在不披露LPP內容下向法庭表達，包括工程技術測試的討論。法庭認為梁並非不可能獲得公平審訊，故駁回終止聆訊申請。

梁永強與嘉科時任部門董事Leslie Harry Swann同被控一項欺詐罪，案件排期於今年12月4日開審，審期為22日。

【案件編號：DCCC 1065/21】

相關字詞﹕區域法院 永久終止聆訊 欺詐 嘉科工程顧問有限公司 港珠澳大橋

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