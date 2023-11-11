另案囚7年觸區院上限 認集結被告冀同期執行遭拒

官指組織預謀程度 他案罕見

被告謝信誠、湯衛國、梁啟彥、鄧志康、簡子聰、陳慶龍及鄧可盈承認串謀非法集結罪。

湯、梁、簡和鄧志康另分別承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉29支行山杖、共3個能發出鐳射光束的裝置、一個彈射器連同彈丸和一把鎅刀。湯、簡和鄧志康另承認無牌管有無線電通訊器具。

3車搜大量物資 7被告有供應角色

案情指當日下午約4時許起，暴力示威愈趨激烈，警長5時許見3輛私家車泊在永順街荃灣屠房外，7名被告分別為司機和乘客。警方從車上搜出行山杖、護甲、鋼珠等。

據其中兩私家車的行車紀錄儀，梁將行山杖和戰術背心分發予他人，車上有人談及使用彈珠、黃豆或油水令警員跣倒。

謝信誠另涉於2019年10月13日在彌敦道企圖搶走警員的散彈槍等，因企圖搶槍、非法集結等罪判監7年，達區院判刑上限。辯方求情透露，預料被告最快明年中獲釋，社會氣氛趨向平靜，加上兩案發生時間和背景相若，望法庭可基於總量刑原則下，兩案刑期可同期執行。

暫委法官王興偉回應，從各被告乘坐的3輛私家車搜出大量戰術背心等，各人某程度有供應角色，非一般示威者，初步認為本案有其他案件難見的組織、預先鋪排、共同和一致行動，亦是本案的嚴重之處。

曾上訴失敗 證原審判囚7年恰當

王官指法律原則上看不到有理由需要將兩案刑期同期執行，而被告在另案刑期上訴失敗，意味原審裁斷恰當，故不用理會刑期會否超出刑期上限，「最緊要係適當」；辯方重申法官可運用酌情權，以免刑期過長。

案件押後至11月21日判刑，各人須還押。

【案件編號：DCCC 177-8/22】

（反修例風暴）