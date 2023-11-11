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港聞

港聞二

揭7．21受查警身分判囚 林卓廷上訴稱為公眾安全

【明報專訊】立法會前議員林卓廷（圖）涉在2019至2020年的3個記者會上，披露元朗7．21事件中受查的時任元朗警區助理指揮官游乃強的資料，他早前被裁定3項披露受調查人身分罪成，判囚4個月。林不服定罪上訴，高院昨開庭處理。上訴方稱林披露資料是基於公眾安全風險，防止7．21事件重演；律政司一方質疑林在記者會已一再批評警方「自己人查自己人」，反問游乃強受查「對公眾秩序有乜嘢重大嘅影響」。法官將在3個月內頒裁決。

代表上訴人林卓廷的大律師沈士文首先陳辭，指《防止賄賂條例》列明披露受查人身分的合理辯解，包括公開「對公共秩序或安全的嚴重威脅」。本案源於警方在7．21事件後委派游乃強統籌7．21事件的調查工作，出現「自己人查自己人」的情况，而游乃強涉及公職人員行為失當而正受查，故由游負責調查7．21事件，公眾有需要知道，「係咪會出現8．21、9．21，警察係咪會再做呢啲嘢呢？」

律政司：林已一再批自己人查自己人 質疑揭游乃強身分無大影響

沈士文又質疑，律政司主張控罪要旨是被告知悉受查人正就賄賂罪行受查，是「無限擴大」控罪，沈士文主張定罪門檻應是被告有否披露受查人正被調查賄賂罪行，單憑林卓廷披露游乃強因元朗7．21事件涉及公職人員行為失當受查，不能推敲游乃強必然涉及賄賂，重申公眾應有自由提及任何姓名，不可能因游乃強正受查而「呢個名唔提得」，質疑律政司的標準「荒謬」。

上訴方：只披露受查 不能推敲涉賄

律政司高級助理刑事檢控專員陳淑文指出，套用上訴方的標準，即使公眾披露某人被廉署調查，而該人明知自己干犯賄賂罪行，只要沒披露涉及什麼罪行，便不會違法。陳質疑此標準有違立法原意，無法保障廉署調查隱密，正是上訴方所指的「荒謬」情况。

陳淑文又質疑，林在記者會已多次批評警方「自己人查自己人」，已清楚帶出信息，披露游乃強受查沒有增強其信息的效力，亦不會影響公眾秩序，認為「係無需要，披露同公眾安全係完全無關係」。

【案件編號：HCMA 34/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕定罪上訴 高等法院 廉政公署 披露受調查人員身分 游乃強 林卓廷 元朗721事件

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