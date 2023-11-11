吊運中3米鋁板墜地 擊斃男工 北大嶼山醫院地盤 承建商暫停建築工程投標

死者二判監工 遺妻及兩成年子

涉事地盤位於東涌裕東路22號，屬北大嶼山醫院第二期發展計劃第一階段的工程項目，正興建醫院管理局支援服務中心。昨午約1時44分，工人正吊運鋁金屬的建築物料上4樓期間，在場監督的58歲事主蘇葉遭吊運期間墜下的3米長鋁板擊中，昏迷送往北大嶼山醫院搶救，延至下午2時25分不治。據了解，事主本身是工程「二判」，負責地下拉線工程，其左後腦、左肩近頸均有爆裂傷口，右邊手臂及左小腿骨折。事主親友趕往醫院了解，其妻傷心痛哭，據悉事主育有兩名成年兒子。

建築署：按需要進一步規管 或除名

建築署表示，署長謝昌和昨到工地了解，並到醫院慰問死者家屬，已要求承建商向家屬提供協助，會全力協助調查事故成因。發展局已按機制即時採取規管行動，暫停涉事承建商競投工務工程的資格，往後亦會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從「認可名冊」內除名。

承建商寶嘉建築表示，對意外感難過，對家屬致慰問，已聯絡家屬提供支援，會全力配合調查。認可名冊顯示，寶嘉建築被取消建築類投標資格，海港工程、道路及渠務、地盤平整及水務工程未暫停。

工權會：當局須交代原因提醒業界

警方、建築署及勞工處人員到場調查，有警員登上大型鋼架觀察，一長條形物料橫跨兩層、打斜擱在鋼架，地面遺下血漬。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，該長條形物料應屬幕牆配件，只能以吊運方式運至高處，如果工人只在配件中央「圈兩圈」，並同時吊運多塊，易生意外，認為當局應交代事故原因，否則難提醒業界。

翻查資料，該地盤曾獲勞工處「建造業安全獎勵計劃2021/2022」金獎，工地設自動警報提示附近工友正吊運物件，並有實時顯示板展示負荷物重量、風速等。寶嘉建築同系公司「布依格土木工程有限公司（香港分部）」轄下地盤今年5月亦曾發生致命意外，49歲尼裔釘板男管工在土瓜灣中九龍幹線中段隧道地盤遭溜前的叉車撞斃。