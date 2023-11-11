下學年實施「新畢業準則」 教大校長：確保準教師符操守

教大昨為本學年接任校長的李子建舉行就職典禮，大學校董會、管理層及約600名嘉賓出席。李致辭稱，為回應局方《指引》，教大檢視師訓課程後，豐富了相關課程內容及課外活動，「尤其着重培育符合社會及國家期望，並擁有專業操守的教師」。

李子建早前受訪時提及，若學生在學期間言行不妥當，即使成績達標，操守紀錄「會反映在畢業證書、成績表上」，或影響將來投身教育界。

將設國教中心

通識課程引「新六藝」

他昨日亦稱，教大將成立一所專責國民教育及國家安全教育的中心，在校內及社區推動國民教育及國家安全教育。

李子建早前在訪問透露，未來兩個學年將先後為師訓及全校學生推出師德及國安教育課程，其中師訓課程將新增兩個涉教師專業操守及道德的必修科目，確保準教師知悉「應該」及「不應該」行為。他昨致辭時另提及，全日制本科生的通識教育課程下學年起引入「新六藝」元素，「以中國傳統文化美德為傲」，冀助學生將中華文化價值觀和日常生活與「新六藝」連結。

研與灣區大學辦研究學院

至於未來發展，李子建稱，教大初步計劃未來數年內與大灣區的伙伴大學合作成立研究學院或中心，推動研究及開辦教育課程，並設立一個專責推動教師專業和職業培訓的中心。他亦稱，教大新成立「教育發展與創新學院」及「應用政策研究及教育未來學院」，前者將涵蓋國學和中文教育、非物質文化遺產、長者教育及特殊教育需要等領域，後者則觸及人工智能和元宇宙教育、STEAM、法律及《基本法》教育等方向，助大學擴闊學術發展和研究範圍。