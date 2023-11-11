明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

下學年實施「新畢業準則」 教大校長：確保準教師符操守

【明報專訊】教育局去年制訂《教師專業操守指引》，提出8項操守準則並列舉「應該」和「不應該」行為。教育大學校長李子建昨稱，教大已檢視教師教育課程，下學年（2024/25學年）起亦將實施已吸納伙伴學校意見的「新畢業準則」，確保準教師投身教育專業前已有充分準備，要符合專業操守。他亦透露，教大將於粵港澳大灣區成立研究學院或中心。

教大昨為本學年接任校長的李子建舉行就職典禮，大學校董會、管理層及約600名嘉賓出席。李致辭稱，為回應局方《指引》，教大檢視師訓課程後，豐富了相關課程內容及課外活動，「尤其着重培育符合社會及國家期望，並擁有專業操守的教師」。

李子建早前受訪時提及，若學生在學期間言行不妥當，即使成績達標，操守紀錄「會反映在畢業證書、成績表上」，或影響將來投身教育界。

將設國教中心

通識課程引「新六藝」

他昨日亦稱，教大將成立一所專責國民教育及國家安全教育的中心，在校內及社區推動國民教育及國家安全教育。

李子建早前在訪問透露，未來兩個學年將先後為師訓及全校學生推出師德及國安教育課程，其中師訓課程將新增兩個涉教師專業操守及道德的必修科目，確保準教師知悉「應該」及「不應該」行為。他昨致辭時另提及，全日制本科生的通識教育課程下學年起引入「新六藝」元素，「以中國傳統文化美德為傲」，冀助學生將中華文化價值觀和日常生活與「新六藝」連結。

研與灣區大學辦研究學院

至於未來發展，李子建稱，教大初步計劃未來數年內與大灣區的伙伴大學合作成立研究學院或中心，推動研究及開辦教育課程，並設立一個專責推動教師專業和職業培訓的中心。他亦稱，教大新成立「教育發展與創新學院」及「應用政策研究及教育未來學院」，前者將涵蓋國學和中文教育、非物質文化遺產、長者教育及特殊教育需要等領域，後者則觸及人工智能和元宇宙教育、STEAM、法律及《基本法》教育等方向，助大學擴闊學術發展和研究範圍。

相關字詞﹕教師專韃業操守 教師操守 教育大學 李子建

上 / 下一篇新聞

東涌樂建居招標研押後 議員倡政府改投標條款 做承建準備
東涌樂建居招標研押後 議員倡政府改投標條款 做承建準備
小欖樂安排簡約屋延截標 5000伙變4200
小欖樂安排簡約屋延截標 5000伙變4200
中大校董會修例刊憲 鄧家彪：將提討論校長續任
中大校董會修例刊憲 鄧家彪：將提討論校長續任
吊運中3米鋁板墜地 擊斃男工 北大嶼山醫院地盤 承建商暫停建築工程投標
吊運中3米鋁板墜地 擊斃男工 北大嶼山醫院地盤 承建商暫停建築工程投標
圓方兩死意外 建造議會吊銷二判註冊
圓方兩死意外 建造議會吊銷二判註冊
揭7．21受查警身分判囚 林卓廷上訴稱為公眾安全
揭7．21受查警身分判囚 林卓廷上訴稱為公眾安全
另案囚7年觸區院上限 認集結被告冀同期執行遭拒
另案囚7年觸區院上限 認集結被告冀同期執行遭拒
港珠澳橋造假案 被告申終止聆訊被拒
港珠澳橋造假案 被告申終止聆訊被拒
疑Uber車撞傷4途人 公司：當時非載客
疑Uber車撞傷4途人 公司：當時非載客
區選399候選人全入閘 簡介顯示地委界逾一成提國安
區選399候選人全入閘 簡介顯示地委界逾一成提國安
兩人「選舉信息」留白 宋芝齡方國珊未填年齡
兩人「選舉信息」留白 宋芝齡方國珊未填年齡
涉泰龍案3車被焚 驗不出紋身忠指紋
涉泰龍案3車被焚 驗不出紋身忠指紋
公院醫生候召「補水」 終院裁須徵稅 屬受僱收入 稅局終極上訴得直
公院醫生候召「補水」 終院裁須徵稅 屬受僱收入 稅局終極上訴得直
醫局兩提和解已賠8億 涉4600醫生
醫局兩提和解已賠8億 涉4600醫生
早年職員追賠不果 懲教通宵候召改制
早年職員追賠不果 懲教通宵候召改制
退役巴疑遭縱火 拘16歲巴士迷
退役巴疑遭縱火 拘16歲巴士迷
過路漢捱的士撞 斷指昏迷
過路漢捱的士撞 斷指昏迷
男子與中一師妹性交囚9月
男子與中一師妹性交囚9月
涉騙850萬貸款「保證金」 4人被捕
涉騙850萬貸款「保證金」 4人被捕
SmartPLAY再塞 康署：已改善 稱有用戶操作緩慢 議員促查「炒場」
SmartPLAY再塞 康署：已改善 稱有用戶操作緩慢 議員促查「炒場」
近半AI企業難聘人才 學者倡補貼市民1萬元進修
近半AI企業難聘人才 學者倡補貼市民1萬元進修
港企嘆須線下辦業務 前海：推更多改革
港企嘆須線下辦業務 前海：推更多改革
林定國指嚴重情况 國安案才交內地 強調國安法賦港管轄權 有信心法院可審黎智英案
林定國指嚴重情况 國安案才交內地 強調國安法賦港管轄權 有信心法院可審黎智英案
23條諮詢採白紙草案否 林：有決定會公布
23條諮詢採白紙草案否 林：有決定會公布
強制舉報虐兒立法 教界倡增豁免機制
強制舉報虐兒立法 教界倡增豁免機制
路過拳打警司臉 男子認罪判醫院令
路過拳打警司臉 男子認罪判醫院令
旅巴撞貨車 12學童送院
旅巴撞貨車 12學童送院
九市速遞：穗新樓成交量月增四成 創5月高 二手樓同增一成
九市速遞：穗新樓成交量月增四成 創5月高 二手樓同增一成
九市速遞：前海夢工場北區二期竣
九市速遞：前海夢工場北區二期竣
九市速遞：粵港澳全球招商 吸兩億投資
九市速遞：粵港澳全球招商 吸兩億投資
九市速遞：招港澳台生 中大深校准「聯招」報讀
九市速遞：招港澳台生 中大深校准「聯招」報讀
九市速遞：粵港澳開大灣區衛生健康合作大會
九市速遞：粵港澳開大灣區衛生健康合作大會
九市速遞：東莞建內地首緲子源實驗站 料2029竣
九市速遞：東莞建內地首緲子源實驗站 料2029竣
九市速遞：深圳簕杜鵑展開幕 展至19日
九市速遞：深圳簕杜鵑展開幕 展至19日
灣區手記：雙11 ／文：尚東美
灣區手記：雙11 ／文：尚東美
【Emily】高中陝西團 教局邀隨行 議員意見多 激親梁美芬
【Emily】高中陝西團 教局邀隨行 議員意見多 激親梁美芬
【Emily】旅發局×菲泰韓導演 拍微電影宣傳香港
【Emily】旅發局×菲泰韓導演 拍微電影宣傳香港
【Emily】天文台報天氣 不忘谷投票
【Emily】天文台報天氣 不忘谷投票
【Emily】特首辦廚師要考基本法國安法 起薪$30870
【Emily】特首辦廚師要考基本法國安法 起薪$30870
【Emily】再去酒樓「客串」 葉劉談推車技巧
【Emily】再去酒樓「客串」 葉劉談推車技巧