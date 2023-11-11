小欖樂安排簡約屋延截標 5000伙變4200

稱微改正常 3萬伙目標不變

該項目合約工程預計明年3月開始，2026年3月完工；工程包括興建4200個單位及相關配套設施，並進行相關屋宇裝備裝置、渠務和外部工程。

料明年3月動工 2026竣

翻查政府今年8月文件，小欖樂安排屬第二批「簡約公屋」項目，土地用途包括閒置、政府部門工地、臨時停車場及貯存用途，屬政府土地，用地面積3.8公頃，配套設施面積2000平方米，長遠用作綜合發展區及休憩用地。政府原預計明年第二季開展工程，預計分兩期於2026年第三及第四季完工。

樂安排項目選址偏遠，交通配套一直受關注。房屋局長何永賢今年8月在社交媒體稱，該選址不設泊車位，入住居民出入主要利用公共交通。她又稱，選址會設巴士站，有4條巴士行車線，來往屯門市中心及屯門公路巴士轉乘站，並已着手安排擴闊青山公路轉入青發街路口的行車道以便巴士駛入。她稱會積極考慮區議員提出增設小型超市、便利店、多用途活動室及預留海濱空間等建議。

去年《施政報告》提出在未來5年興建約3萬個「簡約公屋」，主要提供予輪候傳統公屋3年或以上申請者，家庭優先。