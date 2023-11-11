東涌樂建居招標研押後 議員倡政府改投標條款 做承建準備

東涌東站地零入標

甯漢豪：理解審慎 不放慢造地

另外，發展局長甯漢豪在北京會見傳媒時回應前日東涌東站地皮零入標稱，面對外圍環境複雜及地緣政治緊張，香港作為外向經濟體難免受影響，不難理解發展商在前景不明朗因素下採取審慎甚至保守的態度。她強調，政府造地決心不能動搖，會考慮市况決定何時推出個別土地，但不能因短期未知數而放慢造地步伐。發展局回覆稱，距本財政年度結束還有數個月，預計亦有一些修訂地契的私人項目簽立，包括早前報道涉及約1400個單位的油塘項目，有信心本財政年度私人住宅供應達標。

發展局：有信心供應達標

政府今年6月公布樂建居政策框架，預計本年度起推3幅土地招標，其中包括年底招標的東涌第122區用地，料建約1600個資助出售單位。本報昨向房屋局查詢近期兩幅東涌地皮流標，會否考慮押後東涌樂建居招標或調整招標條款，房屋局稱正按計劃做相關準備工作，並會留意市場發展，適時公布有關公開招標詳情。

議員：倘再流標 或誤解計劃

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，樂建居計劃原意好，但若東涌項目一旦流標，會引起社會誤解計劃原意，「無理由見到個氹都踩落去」。他說，柴灣祥民道樂建居地皮附近交通、社區配套較完善，認為率先推柴灣地皮未嘗不可。他建議政府就東涌樂建居項目調整招標條款，冀樂建居計劃長遠可繼續推行。

另一委員江玉歡不反對政府押後計劃，但強調不能影響建屋指標。她稱目前資助出售房屋需求殷切，不希望市道影響政府增建資助房屋，若未有發展商願接手，當局應自行承建，確保建屋目標如期。她認為現時市况低迷，加上東涌和柴灣兩選址不吸引，建議政府考慮向發展商回購未出售單位，又說當局可考慮改由房委會或房協接手承建。

一直倡議政府增加資助出售房屋比例的委員洪雯擔心，押後東涌樂建居招標會影響供應，建議調整政策或邀房協接手。她稱現時樂建居條款不吸引，包括須付三分之一補地價、銷售成本及建築成本等，但不排除有一兩間發展商或會入標。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，因應現時市道，政府更需留意市場情况修訂計劃條款，應多考慮如何吸引發展商投標。

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