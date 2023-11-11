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港聞
2023年11月11日星期六
港聞二
東涌樂建居招標研押後 議員倡政府改投標條款 做承建準備
小欖樂安排簡約屋延截標 5000伙變4200
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吊運中3米鋁板墜地 擊斃男工 北大嶼山醫院地盤 承建商暫停建築工程投標
圓方兩死意外 建造議會吊銷二判註冊
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九市速遞：深圳簕杜鵑展開幕 展至19日
灣區手記：雙11 ／文：尚東美
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【Emily】特首辦廚師要考基本法國安法 起薪$30870
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九市速遞：深圳簕杜鵑展開幕 展至19日
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【明報專訊】2023深圳簕杜鵑花展（圖）於昨日起在蓮花山公園和寶安區簕杜鵑谷公園舉行至11月19日，由花展、書展、公園咖啡節、露營營地四個部分組成。
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