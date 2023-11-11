強制舉報虐兒立法 教界倡增豁免機制

香港學校訓輔人員協會副會長李建文關注強制舉報可能令師生，或家長、學生及學校關係破裂，建議條例增設豁免機制，容許學校先以校本機制處理，若無成效才強制舉報，「如果破壞信任關係，其實很難再讓一個學生可以有效留校學習及成長，對於學生整體保護作用，可能會有反面效果」。

有憂損家長學生學校關係

有憂刑罰重增前線壓力

聖公會聖基道幼兒園（灣仔）主任關烯妍擔心草案提出的監禁罰則過重，影響教師互信關係及增加前線教職員壓力，造成人才流失。香港津貼中學議會代表曹達明建議在實施初期增設24小時求助熱線，以便教師查詢。

勞福局副局長何啟明稱，制定「強制舉報者指南」分三階段，目前是首階段，將收集相關界別專業意見，建議業界提供更多實際情境；第二階段將成立專業顧問團，舉行聚焦小組討論，擬備指南綱領；第三階段由立法會三讀通過，在刊憲後18個月過渡期內，顧問團繼續聚焦小組討論、完成指南等工作。