23條諮詢採白紙草案否 林：有決定會公布

2003年政府就23條立法時，大律師公會曾爭取以「白紙草案」方式諮詢。鄧炳強接受《大公報》及《文匯報》訪問時，被問到今次立法諮詢方式，他說「白紙草案」並非最有效率，指出市民先理解法例原則及規管範圍，再提出意見才最有利。鄧炳強亦提到，本港間諜罪制訂年期久遠，沒法有效打擊現時各式各樣的間諜行為，23條立法時一定會「與時並進」。

鄧炳強：軟對抗煽仇無日無之

政府近來多次指出社會出現「軟對抗」行為，鄧炳強在訪問中舉例指部分「黃店」仍然張貼支持反修例運動海報，以至早前有人鼓勵市民取消器官捐贈登記，批評均是煽動社會矛盾、仇恨政府的例子。他說，「軟對抗」在香港無日無之，政府會持續加強國安教育。

林定國昨表示，理解公眾關注23條立法，希望就立法表達意見，不過政府就立法諮詢方式未有最終定案，有決定後會盡快公布。他重申，當局希望立法得到市民理解和認同，會適時透過合適方法諮詢社會。