林定國指嚴重情况 國安案才交內地 強調國安法賦港管轄權 有信心法院可審黎智英案

舉例國安「水深火熱」可啟55條

國安法第55條列明，面對境外勢力介入或特區政府不能有效執法等情况，可將國安案件移交內地處理，有意見認為倘美國制裁本港法官及檢控官，或逼使中央啟動55條。林定國昨回應指不宜揣測及討論假設問題，有百分百信心本港法院能行使管轄權，審理黎智英案。他反問，過去3年法官在哪宗國安案件「沒有行使他們的獨立審判權？沒有忠於他們作為法官的誓言依據證據和法律判案？」林定國強調，國安法第40條列明香港就國安法案件行使管轄權，第55條屬例外條款，只會在特別嚴重的情况下啟動，例如國家安全正處於「水深火熱」環境。

早前稱美制裁或逼中央出手

譚耀宗劉兆佳：提醒勿干預

譚耀宗及劉兆佳早前分別開腔，指出美國制裁可能令中央動用第55條，二人昨同稱有關意見旨在提醒欲干預本港司法的外國政客。身兼全國港澳研究會副會長的譚耀宗表示，早前僅指出國安法在特殊情况下可將案件移交內地處理，是否啟動程序要由特區政府或國安公署提請中央決定，他不是認為須馬上啟動條款，強調「我們不希望做到這樣（啟動第55條）」。譚耀宗指出，倘美國決定制裁法官及檢控官，就需要考慮動用國安法第55條。他相信司法人員面對制裁仍會效忠特區，惟制裁行動反映外國試圖透過脅迫和打壓手段影響本港司法。

劉兆佳則認為目前本港情况未需要啟動第55條，有關意見屬政治動作，旨在警告「外部勢力」不要干涉本港司法及威嚇法官，對外強調國安法設有「兜底條款」，提醒施壓者別將中央逼至「無路可走」。他表示，有信心本港法官及司法人員能抵受外部壓力、維護國安，即使美國落實制裁，也未必需要啟動第55條。不過，他認為隨着黎智英案開審在即，西方政客或施加更大壓力，不排除出現中央需出手的局面。

杜淦堃信港能有效處理

對於啟動國安法第55條的意見，大律師公會主席杜淦堃表示，目前本港法庭、司法人員及法律執業者一如既往專業及獨立地工作，相信能有效處理國安案件，亦有信心他們未來會緊守崗位、履行職責，繼續維持本港法治。