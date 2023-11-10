明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】揭檢疫酒店炒房 《明報》消費權益新聞奪金獎

【明報專訊】消委會噚日舉行「消費權益新聞報道獎」頒獎禮，明報共奪4獎（見表）。調查報道獎由記者陳亦瀅、鄭律銘、張煒明及施晉宇以舊年6月嘅「檢疫酒店炒賣系列」奪金獎。當時正值新冠疫情第五波，從外地抵港者須入住供不應求嘅指定檢疫酒店，政府名單亦有指定房價，但記者留意到有人喺內地社交網站聲稱可百分之百成功協助預約，但同時有港人訂唔到房，觸發連日嘅跟進報道，仲引起社會同業界關注。政府其後推出3項措施防止炒賣，令供應緊張問題暫告一段落。

共奪4獎 金銀銅優異各一

專題特寫獎由記者關玉婷以〈零售價高進口價逾倍 港人捱貴米 去年差幅10年新高〉奪銀獎。報道分析工業貿易處10年食米價格數據，發現泰國及越南米進口價持續下跌，但本地零售價不跌反升，業界歸因疫情影響。

新聞攝影獎方面，攝影記者林靄怡嘅「疫照抗 衫照睇」及馮凱鍵嘅「倒垃圾唔係咁易 清潔工執你手尾」分別奪銅獎及優異獎。馮凱鍵話多謝大廈清潔工及相中嘅華姐，認為消費者未必知道或關心提供產品或服務背後嘅人，希望提醒大眾享受廉價產品時，唔好忘記買賣背後默默付出嘅一群，消費者都有消費道德，可做多一步令佢哋無咁辛苦。

出席嘅商經局長丘應樺話，今年收到逾370份作品，打破以往紀錄，佢形容傳媒係政府同消委會嘅伙伴，透過採訪去探討與消費相關議題，並報道消委會嘅消費資訊，有助市民同旅客加強自我保護能力，令政府推動相關權益相得益彰。

相關字詞﹕商務及經濟發展局 消委會 消費權益新聞報道獎

上 / 下一篇新聞

何永賢：或增法例部門執管劏房 推罰則防「劣質」再現 居住面積標準只限劏房
何永賢：或增法例部門執管劏房 推罰則防「劣質」再現 居住面積標準只限劏房
擴組裝機電合成建屋 10屋邨引入智慧管理
擴組裝機電合成建屋 10屋邨引入智慧管理
18歲可申公屋無意收緊 稱計分制絕不鼓勵
18歲可申公屋無意收緊 稱計分制絕不鼓勵
段崇智缺席畢業禮 3中大生舉牌「躺平」被逐
段崇智缺席畢業禮 3中大生舉牌「躺平」被逐
「無法分享畢業喜悅」 「末代」學生會長：同學有離港有失自由
「無法分享畢業喜悅」 「末代」學生會長：同學有離港有失自由
新XBB復必泰註冊獲批 林永和：單頭私醫難供應
新XBB復必泰註冊獲批 林永和：單頭私醫難供應
港成醫藥法規會議觀察員 盧寵茂：鋪路做藥械權威
港成醫藥法規會議觀察員 盧寵茂：鋪路做藥械權威
涉虛報火警墮樓困𨋢 消防隊目文員被控6罪
涉虛報火警墮樓困𨋢 消防隊目文員被控6罪
食安研究：6食物反式脂肪酸超標 佔檢測總數4％ 蛋撻酥皮湯3樣本含將禁PHOs
食安研究：6食物反式脂肪酸超標 佔檢測總數4％ 蛋撻酥皮湯3樣本含將禁PHOs
10外國主教促釋黎智英 港府批顛倒是非
10外國主教促釋黎智英 港府批顛倒是非
容羈留者閱電子手帳 懲教助理認行為失當
容羈留者閱電子手帳 懲教助理認行為失當
招認未經警誡 警涉偷手機脫罪 官接納酒精影響 行為縱可疑未證意圖盜竊
招認未經警誡 警涉偷手機脫罪 官接納酒精影響 行為縱可疑未證意圖盜竊
非禮直播韓女 印裔漢囚3月
非禮直播韓女 印裔漢囚3月
漁署私家車「自炒」撞斷石柱　司機受傷
漁署私家車「自炒」撞斷石柱　司機受傷
泰龍案 曾任臥底黑幫專家： 避捕避仇會坐「大飛」
泰龍案 曾任臥底黑幫專家： 避捕避仇會坐「大飛」
男警控同袍性騷擾案 撤針對警方訴訟
男警控同袍性騷擾案 撤針對警方訴訟
黨友對手 劉業強為梁福元子拉票 稱與經民聯各有票源 「鄉郊票撐梁明堅」
黨友對手 劉業強為梁福元子拉票 稱與經民聯各有票源 「鄉郊票撐梁明堅」
李浩然指「免遣返聲請」者多非來自戰區 倡轉移第三地
李浩然指「免遣返聲請」者多非來自戰區 倡轉移第三地
河套「e站通中心」設智方便 助港人辦身分認證
河套「e站通中心」設智方便 助港人辦身分認證
拆屋工人不治 子斥未提賠償 原定最後一天開工 遺下患腎病老妻
拆屋工人不治 子斥未提賠償 原定最後一天開工 遺下患腎病老妻
司機暈倒駕駛室搶救無效 九巴：痛失年輕有為員工
司機暈倒駕駛室搶救無效 九巴：痛失年輕有為員工
貨船檢值3.9億可卡因 藏防水袋疑拋落海交收
貨船檢值3.9億可卡因 藏防水袋疑拋落海交收
潮行GBA：異國文藝風格 親子寵物服務 主打特色體驗 肇慶民宿屢獲獎
潮行GBA：異國文藝風格 親子寵物服務 主打特色體驗 肇慶民宿屢獲獎
灣區手記：機器換人 ／文：尚東美
灣區手記：機器換人 ／文：尚東美
【Emily】助人才落地生根 特首盼港漂做「媒人」
【Emily】助人才落地生根 特首盼港漂做「媒人」
【Emily】徐英偉稱牀蝨做「小朋友」 話港唔嚴重 酒店加強清潔
【Emily】徐英偉稱牀蝨做「小朋友」 話港唔嚴重 酒店加強清潔
【Emily】港人韭菜贈英王 盼關注「被割」族群
【Emily】港人韭菜贈英王 盼關注「被割」族群
【Emily】維港泳「海上遊樂場」就位
【Emily】維港泳「海上遊樂場」就位