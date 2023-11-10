【Emily】揭檢疫酒店炒房 《明報》消費權益新聞奪金獎

共奪4獎 金銀銅優異各一

專題特寫獎由記者關玉婷以〈零售價高進口價逾倍 港人捱貴米 去年差幅10年新高〉奪銀獎。報道分析工業貿易處10年食米價格數據，發現泰國及越南米進口價持續下跌，但本地零售價不跌反升，業界歸因疫情影響。

新聞攝影獎方面，攝影記者林靄怡嘅「疫照抗 衫照睇」及馮凱鍵嘅「倒垃圾唔係咁易 清潔工執你手尾」分別奪銅獎及優異獎。馮凱鍵話多謝大廈清潔工及相中嘅華姐，認為消費者未必知道或關心提供產品或服務背後嘅人，希望提醒大眾享受廉價產品時，唔好忘記買賣背後默默付出嘅一群，消費者都有消費道德，可做多一步令佢哋無咁辛苦。

出席嘅商經局長丘應樺話，今年收到逾370份作品，打破以往紀錄，佢形容傳媒係政府同消委會嘅伙伴，透過採訪去探討與消費相關議題，並報道消委會嘅消費資訊，有助市民同旅客加強自我保護能力，令政府推動相關權益相得益彰。