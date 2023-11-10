貨船檢值3.9億可卡因 藏防水袋疑拋落海交收

警方11月1日接獲舉報指，一艘香港登記由危地馬拉往約旦的大貨輪，離開墨西哥後，有人發現兩名並非船員的男子。經調查相信兩人並非偷渡而是將毒品等違禁品帶上船。警方即聯同海關行動，海關鎖定3個可疑貨櫃，貨輪周二（7日）停泊葵涌貨櫃碼頭，警方與關員登船調查，發現其中一貨櫃船務封條號碼及船務文件不符，X光檢查見到近櫃門影像異常。開櫃檢獲9個大麻繩串連的防水袋及網袋，內有浮標、救生衣、防水燈，袋中檢獲318包以防水真空包裝的可卡因磚塊。

貨輪途經厄瓜多爾、秘魯、巴拿巴、墨西哥等地，警方相信有人在南美經快艇登上貨輪押解載有毒品的貨櫃，貨櫃在10月初隨貨輪出發，經太平洋抵亞洲海域，或會將載有毒品的防水袋拋到亞洲地區海域，再由其他成員在海上接收，供應鄰近地區。

警方毒品調查科行動組警司譚威信表示，毒品並非以香港為終點或中轉站，純粹因貨輪在港註冊並途經本港才被破獲，但案中有港人被捕，警方將調查有否香港販毒集團參與。譚表示，通關後以「螞蟻搬家」方式將毒品流入本港比疫情時有所上升，強調當毒品有可能途經香港，警方及海關會合作介入，打擊跨國、跨地域販毒活動。