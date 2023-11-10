拆屋工人不治 子斥未提賠償 原定最後一天開工 遺下患腎病老妻

2女1子均成年居內地

子稱判頭介紹父親「到屋仔執吓嘢」

死者張錦添與61歲妻子居於粉嶺公屋單位，育有2女1子均已成家及居於內地。兒子張先生昨受訪時表示，事發後由廣州趕赴香港才得悉父親負責拆卸，「一直以為佢做緊好輕鬆工作，出咗事先知喺呢個地盤做危險工作」。父親在內地原為電器維修師傅，數年前來港定居從事快遞送貨，經友人（姓潘判頭）介紹到「屋仔幫手，去執吓嘢」，遂於上月27日起到該地盤工作，日薪1200元，並手寫記下上班日期，工作約10日，尚未出糧。他說媽媽擔心地盤工作危險，曾勸止父親，事發當日是父親最後一天在地盤工作。

張表示事發當日在醫院不見判頭，亦未有收到聯絡，批評他們缺乏責任感。其後用父親電話聯絡公司，對方解釋事後需落口供及與政府當局聯繫，「但你冇理由3至4小時，連打一個一分鐘嘅電話都冇」。昨早與姓潘判頭及承建商等人會面，「同我講咗好多專業技術性啲嘢，我一頭霧水」，質疑公司未做足安全措施。對方沒主動提出恩恤賠償，張稱媽媽失去老伴，生活缺乏保障，希望公司補償。

張表示母親10多年前起患腎病，數年前病情惡化，腎功能餘兩三成，醫生指需考慮換腎，在內地醫院換腎費用約70萬，母親現時每月需到內地取藥，連同醫療開支生活費約兩萬元。他續稱，父親同時照顧鄉下八旬婆婆及患唐氏綜合症的姑姐，「都唔敢同（婆婆）講，都唔知點返去」。

地政署指涉事村屋重建獲批

業權人須確保拆卸工程依足法例

地政總署回覆稱，涉事地盤位於中葵涌村37及38號屋，約1970年落成。業權人早前根據地契要求申請重建獲批，指業權人須確保拆卸工程按照法例要求，以及委聘合資格工程承辦商進行。