明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

拆屋工人不治 子斥未提賠償 原定最後一天開工 遺下患腎病老妻

【明報專訊】荃灣中葵涌拆村屋塌地台事故，62歲男工人遭石屎壓傷昏迷，延至昨日不治。死者兒子張先生透露，因患腎病母親反對危險工作，前日原為父親最後一日在地盤工作，詎料飛來橫禍，哭訴「（爸爸）是最惜我嘅男人」，「見到佢最後一面，佢都係冇擘大眼、冇講過嘢」。他期望判頭及承建商向媽媽賠償，惟公司在事發後未有交代及主動接觸。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。

2女1子均成年居內地

子稱判頭介紹父親「到屋仔執吓嘢」

死者張錦添與61歲妻子居於粉嶺公屋單位，育有2女1子均已成家及居於內地。兒子張先生昨受訪時表示，事發後由廣州趕赴香港才得悉父親負責拆卸，「一直以為佢做緊好輕鬆工作，出咗事先知喺呢個地盤做危險工作」。父親在內地原為電器維修師傅，數年前來港定居從事快遞送貨，經友人（姓潘判頭）介紹到「屋仔幫手，去執吓嘢」，遂於上月27日起到該地盤工作，日薪1200元，並手寫記下上班日期，工作約10日，尚未出糧。他說媽媽擔心地盤工作危險，曾勸止父親，事發當日是父親最後一天在地盤工作。

張表示事發當日在醫院不見判頭，亦未有收到聯絡，批評他們缺乏責任感。其後用父親電話聯絡公司，對方解釋事後需落口供及與政府當局聯繫，「但你冇理由3至4小時，連打一個一分鐘嘅電話都冇」。昨早與姓潘判頭及承建商等人會面，「同我講咗好多專業技術性啲嘢，我一頭霧水」，質疑公司未做足安全措施。對方沒主動提出恩恤賠償，張稱媽媽失去老伴，生活缺乏保障，希望公司補償。

張表示母親10多年前起患腎病，數年前病情惡化，腎功能餘兩三成，醫生指需考慮換腎，在內地醫院換腎費用約70萬，母親現時每月需到內地取藥，連同醫療開支生活費約兩萬元。他續稱，父親同時照顧鄉下八旬婆婆及患唐氏綜合症的姑姐，「都唔敢同（婆婆）講，都唔知點返去」。

地政署指涉事村屋重建獲批

業權人須確保拆卸工程依足法例

地政總署回覆稱，涉事地盤位於中葵涌村37及38號屋，約1970年落成。業權人早前根據地契要求申請重建獲批，指業權人須確保拆卸工程按照法例要求，以及委聘合資格工程承辦商進行。

上 / 下一篇新聞

何永賢：或增法例部門執管劏房 推罰則防「劣質」再現 居住面積標準只限劏房
何永賢：或增法例部門執管劏房 推罰則防「劣質」再現 居住面積標準只限劏房
擴組裝機電合成建屋 10屋邨引入智慧管理
擴組裝機電合成建屋 10屋邨引入智慧管理
18歲可申公屋無意收緊 稱計分制絕不鼓勵
18歲可申公屋無意收緊 稱計分制絕不鼓勵
段崇智缺席畢業禮 3中大生舉牌「躺平」被逐
段崇智缺席畢業禮 3中大生舉牌「躺平」被逐
「無法分享畢業喜悅」 「末代」學生會長：同學有離港有失自由
「無法分享畢業喜悅」 「末代」學生會長：同學有離港有失自由
新XBB復必泰註冊獲批 林永和：單頭私醫難供應
新XBB復必泰註冊獲批 林永和：單頭私醫難供應
港成醫藥法規會議觀察員 盧寵茂：鋪路做藥械權威
港成醫藥法規會議觀察員 盧寵茂：鋪路做藥械權威
涉虛報火警墮樓困𨋢 消防隊目文員被控6罪
涉虛報火警墮樓困𨋢 消防隊目文員被控6罪
食安研究：6食物反式脂肪酸超標 佔檢測總數4％ 蛋撻酥皮湯3樣本含將禁PHOs
食安研究：6食物反式脂肪酸超標 佔檢測總數4％ 蛋撻酥皮湯3樣本含將禁PHOs
10外國主教促釋黎智英 港府批顛倒是非
10外國主教促釋黎智英 港府批顛倒是非
容羈留者閱電子手帳 懲教助理認行為失當
容羈留者閱電子手帳 懲教助理認行為失當
招認未經警誡 警涉偷手機脫罪 官接納酒精影響 行為縱可疑未證意圖盜竊
招認未經警誡 警涉偷手機脫罪 官接納酒精影響 行為縱可疑未證意圖盜竊
非禮直播韓女 印裔漢囚3月
非禮直播韓女 印裔漢囚3月
漁署私家車「自炒」撞斷石柱　司機受傷
漁署私家車「自炒」撞斷石柱　司機受傷
泰龍案 曾任臥底黑幫專家： 避捕避仇會坐「大飛」
泰龍案 曾任臥底黑幫專家： 避捕避仇會坐「大飛」
男警控同袍性騷擾案 撤針對警方訴訟
男警控同袍性騷擾案 撤針對警方訴訟
黨友對手 劉業強為梁福元子拉票 稱與經民聯各有票源 「鄉郊票撐梁明堅」
黨友對手 劉業強為梁福元子拉票 稱與經民聯各有票源 「鄉郊票撐梁明堅」
李浩然指「免遣返聲請」者多非來自戰區 倡轉移第三地
李浩然指「免遣返聲請」者多非來自戰區 倡轉移第三地
河套「e站通中心」設智方便 助港人辦身分認證
河套「e站通中心」設智方便 助港人辦身分認證
司機暈倒駕駛室搶救無效 九巴：痛失年輕有為員工
司機暈倒駕駛室搶救無效 九巴：痛失年輕有為員工
貨船檢值3.9億可卡因 藏防水袋疑拋落海交收
貨船檢值3.9億可卡因 藏防水袋疑拋落海交收
潮行GBA：異國文藝風格 親子寵物服務 主打特色體驗 肇慶民宿屢獲獎
潮行GBA：異國文藝風格 親子寵物服務 主打特色體驗 肇慶民宿屢獲獎
灣區手記：機器換人 ／文：尚東美
灣區手記：機器換人 ／文：尚東美
【Emily】揭檢疫酒店炒房 《明報》消費權益新聞奪金獎
【Emily】揭檢疫酒店炒房 《明報》消費權益新聞奪金獎
【Emily】助人才落地生根 特首盼港漂做「媒人」
【Emily】助人才落地生根 特首盼港漂做「媒人」
【Emily】徐英偉稱牀蝨做「小朋友」 話港唔嚴重 酒店加強清潔
【Emily】徐英偉稱牀蝨做「小朋友」 話港唔嚴重 酒店加強清潔
【Emily】港人韭菜贈英王 盼關注「被割」族群
【Emily】港人韭菜贈英王 盼關注「被割」族群
【Emily】維港泳「海上遊樂場」就位
【Emily】維港泳「海上遊樂場」就位