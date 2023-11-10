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港聞二

河套「e站通中心」設智方便 助港人辦身分認證

【明報專訊】河套「e站通綜合服務中心」位於河套深港科技創新合作區，是深圳唯一提供一站式辦理海關和政務服務的中心，為北上的港人港企提供通關、保稅、內地社會保障（社保）辦理等服務。相關負責人稱，本月24日將引進香港「智方便」團隊並設服務櫃位，為港人辦理登記及身分認證，完成身分認證的人可透過手機直接辦理299項香港服務。

手機辦理299香港服務

深圳福田區政數局河套分廳負責人王柄鈞表示，港人在河套e站通較多辦理社保、申領駕駛執照等，而調查發現北上港人最常面臨「身分確認」問題，即許多服務須實名登入，他相信引入「智方便」團隊有助港人完成身分認證。他說，屆時港府資科辦會派兩名工作人員進駐河套e站通。

王柄鈞續稱，本月內將成立「港人專區」，為到河套e站通諮詢的港人港企提供「一對一」協助，亦會陸續推出圍繞港人港企衣食住行的225項服務，包括企業設立、變更註銷、申領人才補貼等。資科辦早前先後在廣州市政務服務中心、深圳前海e站通政務服務中心設立服務點。

香港執業律師吳樂茗身兼「大灣區律師」，去年8月取得內地律師牌照，現時深港兩邊走，主理商業法律事務。吳稱今年8月客量較最初增加一倍，相信與許多港企下半年有業務發展計劃有關，他接獲的港企查詢多圍繞內地優惠政策，以及兩地稅制、法制的分別等。

相關字詞﹕北上 大灣區律師 智方便 河套深港科技創新合作區

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