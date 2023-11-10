李浩然指「免遣返聲請」者多非來自戰區 倡轉移第三地

李浩然引述保安局提交的立法會文件表示，截至去年底有近14,900名聲請者在港居留，人數最多的首3個來源地為越南、印尼及巴基斯坦。翻查該文件，近半聲請者來自上述3國。報告稱，不少申請人被拒後，透過司法覆核等程序留港，指2014至2022年間獲確立成功申請的比率平均僅1.3%，質疑有關聲請者真正目的是在港「打黑工」。

稱多人被拒申請仍留港 質疑打黑工

報告參考英國、澳洲等地提出5項建議，包括在尋求庇護者申請期間轉移第三地、興建半開放式營地、允許有條件工作換取生活物資等。李浩然表示，現時約一半來港聲請者經內地到港，建議政府與內地商討方案。至於允許有條件工作，李強調並非期望黑工「浮上枱面」，而聲請者換取的是生活物資，非金錢。

律師：以「來自戰區」定資格不合理

處理聲請個案的帝理律師行律師張雨湄表示，以是否來自戰爭區國家劃分聲請資格並不合理，屬刻板印象。她引述入境處數據稱，至今獲確立最多的聲請個案來自巴基斯坦，她亦曾處理於當地遭宗教迫害的個案。至於半開放式營地建議，她憂慮與過往的越南難民營類近，或造成「人權倒退」，令聲請者與本地社群更分離。