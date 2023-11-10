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黨友對手 劉業強為梁福元子拉票 稱與經民聯各有票源 「鄉郊票撐梁明堅」

【明報專訊】區議會選舉12月10日舉行，十八鄉鄉委會前主席梁福元的兒子、元朗前區議員梁明堅昨日舉行誓師大會，鄉議局重量級人物傾巢而出為他站台，包括主席劉業強、副主席林偉強及莫錦貴等。梁明堅的同區對手包括經民聯張弓發，本身是經民聯成員的劉業強被問到支持哪名參選人，他稱雙方各有票源，梁明堅與鄉紳感情較多，「希望鄉郊票支持（梁）明堅」。

梁明堅昨在元朗大棠關帝廣場舉行誓師大會，逾300人出席，多名鄉事派現身支持，包括劉業強、林偉強、莫錦貴、元朗六鄉的鄉委會主席等。劉業強表示「全力支持」梁明堅，讚對方「愛國、愛港、愛鄉」，凡事親力親為，悉心服務居民。他說選情激烈，相信投票率不會太低。對於同屬經民聯的張弓發參選同一選區「元朗鄉郊東」，劉說不同政團各有票源，梁為鄉議局成員，與元朗各鄉感情較深厚，「希望鄉郊票支持（梁）明堅，反映我們的團結」。被問會否為張弓發助選，他稱「有活動叫我便去」。

梁明堅表示，元朗鄉郊東幅員廣闊，包括鄉村、私樓及公屋，今次參選旨在突顯鄉村文化，推動城鄉共融。他自言有多年議政和服務社區經驗，冀「為鄉事爭一口氣」。元朗區議會主席沈豪傑亦有到場，今屆未有參選爭取連任的他稱希望支持年輕人參選。

另外，繼律政司長林定國、發展局長甯漢豪等後，財政司長陳茂波、保安局長鄧炳強、廉政專員胡英明昨日分別在社交網站發布短片，呼籲選民投票。胡英明表示，廉署在投票日會調派800人駐守各投票站及分區辦事處，以便迅速處理查詢和投訴，並適時執法。

元朗鄉郊東另一直選參選人為民建聯徐君紹。

明報記者

（區議會選舉）

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