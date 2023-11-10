明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

泰龍案 曾任臥底黑幫專家： 避捕避仇會坐「大飛」

【明報專訊】黑幫新義安頭目泰龍疑遭和勝和「紋身忠」梁國忠報復謀殺案昨在高院續審。控方傳召督察作供稱，有三合會成員為免警方追捕或「驚尋仇」時會乘「大飛」離境，由於海上難截查，水路偷渡較陸路多。辯方盤問稱，有如示威者曾以水路潛逃台灣，有可能被中港當局截獲，亦屬危險，督察同意，又說聽過有人因天氣潮汐等改期起行。

辯方引示威者被截指水路亦危 證人同意

被告梁國忠（54歲）被控2009年8月4日謀殺李泰龍。刑事情報科督察郭聲培以三合會專家證人身分作供，稱1991年加入警隊，曾做卧底行動滲透黑幫「和合圖」蒐集三合會情報。郭稱，目前本港活躍三合會約20個，包括涉案的新義安、和勝和，他當年聽聞過尖沙嘴泰龍。

泰龍手下文沛盈早前供稱，泰龍案發時在新義安擔任「426」，即「打手」，但也會談判解決紛爭。郭聲培稱，三合會最高層主事人是「坐館」、「揸數」或「龍頭」；次一級是「紅棍」、「426」，若立功會稱為「雙花紅棍」。初級成員則是「49」，他們可將載有36元或3.6元的利市給「大佬」，或口頭稱跟隨對方而入會。

控方開案陳辭稱，被告事前經落馬洲口岸離境，再乘「大飛」偷渡回港犯案。郭聲培指出，三合會本身或有走私，故和「大飛」船家關係密切。他憶述當卧底時發生襲擊事件，有份施襲的和合圖成員事後獲安排在香港仔碼頭上船往伶仃島以避警方追捕。郭稱，不同社團間的衝突不會報警，通常私下談判或報復，有人憂遭尋仇亦可能以這方式離港「避一避」。案件今續。

【案件編號：HCCC252/20】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 黑幫 泰龍被殺案

上 / 下一篇新聞

何永賢：或增法例部門執管劏房 推罰則防「劣質」再現 居住面積標準只限劏房
何永賢：或增法例部門執管劏房 推罰則防「劣質」再現 居住面積標準只限劏房
擴組裝機電合成建屋 10屋邨引入智慧管理
擴組裝機電合成建屋 10屋邨引入智慧管理
18歲可申公屋無意收緊 稱計分制絕不鼓勵
18歲可申公屋無意收緊 稱計分制絕不鼓勵
段崇智缺席畢業禮 3中大生舉牌「躺平」被逐
段崇智缺席畢業禮 3中大生舉牌「躺平」被逐
「無法分享畢業喜悅」 「末代」學生會長：同學有離港有失自由
「無法分享畢業喜悅」 「末代」學生會長：同學有離港有失自由
新XBB復必泰註冊獲批 林永和：單頭私醫難供應
新XBB復必泰註冊獲批 林永和：單頭私醫難供應
港成醫藥法規會議觀察員 盧寵茂：鋪路做藥械權威
港成醫藥法規會議觀察員 盧寵茂：鋪路做藥械權威
涉虛報火警墮樓困𨋢 消防隊目文員被控6罪
涉虛報火警墮樓困𨋢 消防隊目文員被控6罪
食安研究：6食物反式脂肪酸超標 佔檢測總數4％ 蛋撻酥皮湯3樣本含將禁PHOs
食安研究：6食物反式脂肪酸超標 佔檢測總數4％ 蛋撻酥皮湯3樣本含將禁PHOs
10外國主教促釋黎智英 港府批顛倒是非
10外國主教促釋黎智英 港府批顛倒是非
容羈留者閱電子手帳 懲教助理認行為失當
容羈留者閱電子手帳 懲教助理認行為失當
招認未經警誡 警涉偷手機脫罪 官接納酒精影響 行為縱可疑未證意圖盜竊
招認未經警誡 警涉偷手機脫罪 官接納酒精影響 行為縱可疑未證意圖盜竊
非禮直播韓女 印裔漢囚3月
非禮直播韓女 印裔漢囚3月
漁署私家車「自炒」撞斷石柱　司機受傷
漁署私家車「自炒」撞斷石柱　司機受傷
男警控同袍性騷擾案 撤針對警方訴訟
男警控同袍性騷擾案 撤針對警方訴訟
黨友對手 劉業強為梁福元子拉票 稱與經民聯各有票源 「鄉郊票撐梁明堅」
黨友對手 劉業強為梁福元子拉票 稱與經民聯各有票源 「鄉郊票撐梁明堅」
李浩然指「免遣返聲請」者多非來自戰區 倡轉移第三地
李浩然指「免遣返聲請」者多非來自戰區 倡轉移第三地
河套「e站通中心」設智方便 助港人辦身分認證
河套「e站通中心」設智方便 助港人辦身分認證
拆屋工人不治 子斥未提賠償 原定最後一天開工 遺下患腎病老妻
拆屋工人不治 子斥未提賠償 原定最後一天開工 遺下患腎病老妻
司機暈倒駕駛室搶救無效 九巴：痛失年輕有為員工
司機暈倒駕駛室搶救無效 九巴：痛失年輕有為員工
貨船檢值3.9億可卡因 藏防水袋疑拋落海交收
貨船檢值3.9億可卡因 藏防水袋疑拋落海交收
潮行GBA：異國文藝風格 親子寵物服務 主打特色體驗 肇慶民宿屢獲獎
潮行GBA：異國文藝風格 親子寵物服務 主打特色體驗 肇慶民宿屢獲獎
灣區手記：機器換人 ／文：尚東美
灣區手記：機器換人 ／文：尚東美
【Emily】揭檢疫酒店炒房 《明報》消費權益新聞奪金獎
【Emily】揭檢疫酒店炒房 《明報》消費權益新聞奪金獎
【Emily】助人才落地生根 特首盼港漂做「媒人」
【Emily】助人才落地生根 特首盼港漂做「媒人」
【Emily】徐英偉稱牀蝨做「小朋友」 話港唔嚴重 酒店加強清潔
【Emily】徐英偉稱牀蝨做「小朋友」 話港唔嚴重 酒店加強清潔
【Emily】港人韭菜贈英王 盼關注「被割」族群
【Emily】港人韭菜贈英王 盼關注「被割」族群
【Emily】維港泳「海上遊樂場」就位
【Emily】維港泳「海上遊樂場」就位