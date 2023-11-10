非禮直播韓女 印裔漢囚3月

官批可恥損港聲譽

被告AMIT（圖）持香港身分證，報稱廚師，無刑事案底。辯方求情透露被告已婚，其妻和3名子女都在印度，其中長子癱瘓，一家難在港團聚。案發前兒子病情反覆，被告壓力大於是喝酒，受酒精影響犯案。他事發後已被解僱，現時獲另一餐廳聘請。

求情稱壓力大飲酒犯案 官拒納

主任裁判官徐綺薇判刑稱，事件為時不算短，事主表現明顯抗拒和害怕，但被告繼續冒犯，法庭需保障事主和遊客。徐官明言喝了酒而犯案並非理由，拒絕索取社會服務令報告，以監禁4個半月為量刑起點，認罪後減至3個月。

案情顯示，韓裔女子X今年9月來港旅遊，其間不時直播。她於9月11日凌晨零時許遭被告搭訕並將左手放在X左肩，右手則捉住X右臂，X曾提高手臂嘗試擺脫，被告反而緊握她，說「listen listen」和「come with me」。X要求被告放手，但他沒理會。

X跑到中環站，被告緊追，在X落樓梯時把她推到牆邊，身體壓在X上，碰到X腹部近胸位置，在她耳邊說「I am alone」等。X其後逃跑求助，直播片段被檢取作證物。被告於13日被捕，警誡下稱忘記發生何事。

【案件編號：ESCC 2181/23】