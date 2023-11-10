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港聞二

招認未經警誡 警涉偷手機脫罪 官接納酒精影響 行為縱可疑未證意圖盜竊

【明報專訊】五旬時任警員涉在尖沙嘴從醉倒路邊男子身上偷取價值逾1萬元iPhone14 Pro電話，他否認盜竊罪受審，昨日在九龍城裁判法院裁決。裁判官考慮警員調查做法後，剔除被告曾向警員跪地求饒、自稱酒後起貪念的招認，接納被告受酒精影響其清醒狀態及行為，由於未能達至唯一合理推論即意圖盜竊，裁定罪名不成立。

被告為案發時休班高級警員蘇志華（56歲，圖，楊志權攝）。控方案情稱，今年4月8日凌晨4時，有警員巡邏時看見事主坐在加拿分道行人路，被告走近拍事主肩膀，然後蹲下伸前雙手接近事主，不久轉身離開。警員截停被告，從被告身上搜出被盜電話。被告聲稱現職警員，「我貓咗，先會一時貪心攞走咗個電話」，又雙膝跪地求情，自稱年老及「如果畀老婆知道就會家破人亡」，請求給予機會。

控方前稱不依賴招認後申呈堂 官剔除

審訊期間控方一度稱不會依賴被告在未經警誡下的上述招認內容，翌日改口要求呈堂，辯方反對。

裁判官昨日裁決稱，招認非警誡下說出，皆因當時警員嗅到被告一身酒氣，認為非適合時機警誡，其後在警署錄口供時卻沒向被告確認以上招認，故酌情剔除該招認。

辯稱當時判斷需保護醉漢財物

辯方說法是被告判斷力受酒精影響，當時以為有責任保護事主財物才取走手機，即使事後看來做法會遭批評。至於被告拍打事主，辯方認為若被告有心盜竊，會避免驚動事主。

裁判官認為，閉路電視拍到被告當晚行路「腳步浮浮、非直線行走」，顯示受酒精影響。而拍打事主行為，裁判官反駁稱可解讀被告欲觀察事主是否熟睡。法庭接納被告受酒精影響，這與警員說法脗合。雖然被告行為可疑，但未達至唯一合理推論即意圖盜竊，裁定脫罪。

【案件編號：KCCC1341/23】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 盜竊罪 休班警員

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