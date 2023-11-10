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港聞

港聞二

容羈留者閱電子手帳 懲教助理認行為失當

【明報專訊】時任懲教署二級懲教助理容許羈留者使用其職員電子手帳，取得懲教署資料以尋找另一羈留者索取香煙，被廉署控告一項公職人員行為失當罪，他昨在東區裁判法院認罪，續准保釋至11月29日判刑，其間索取社會服務令報告。裁判官接納被告一時愚蠢犯案，無證據顯示有得益，相信重犯機率低，但強調所有判刑選項都會考慮。

被告蔡炳燊（33歲）報稱懲教署前二級懲教助理，控罪指他2022年5月1日在大潭峽懲教所履行公職時，無合理辯解下故意地作出不當行為。

案情稱，懲教署人員電子手帳密碼及內容不得披露予任何人，被告當日在羈留者Sandeep Singh要求下容許他操作手帳及取閱內裏資料以尋找另一羈留者位置。被告其後助Singh將字條交給該羈留者，從他那裏取得一支香煙，再將香煙帶給Singh。被告隨後被廉署拘捕，警誡下確認手帳有羈留者機密資料，承認羈留者曾以字條溝通。

求情稱為助人 無實際得益

辯方求情稱，被告從小到大都樂於助人，會做義工協助弱勢社群，他只是想協助羈留者取煙，無實際得益，不涉違反誠信，今年4月已引咎辭職。辯方稱該些羈留者為等待遣返者，並非罪犯，無證據顯示他們構成保安風險。辯方同意本案嚴重處在手帳資料會外泄，但實際風險小，被告僅誤用權力。

【案件編號：ESCC 2181/23】

相關字詞﹕東區裁判法院 公職人員行為失當 懲教助理

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