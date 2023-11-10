容羈留者閱電子手帳 懲教助理認行為失當

被告蔡炳燊（33歲）報稱懲教署前二級懲教助理，控罪指他2022年5月1日在大潭峽懲教所履行公職時，無合理辯解下故意地作出不當行為。

案情稱，懲教署人員電子手帳密碼及內容不得披露予任何人，被告當日在羈留者Sandeep Singh要求下容許他操作手帳及取閱內裏資料以尋找另一羈留者位置。被告其後助Singh將字條交給該羈留者，從他那裏取得一支香煙，再將香煙帶給Singh。被告隨後被廉署拘捕，警誡下確認手帳有羈留者機密資料，承認羈留者曾以字條溝通。

求情稱為助人 無實際得益

辯方求情稱，被告從小到大都樂於助人，會做義工協助弱勢社群，他只是想協助羈留者取煙，無實際得益，不涉違反誠信，今年4月已引咎辭職。辯方稱該些羈留者為等待遣返者，並非罪犯，無證據顯示他們構成保安風險。辯方同意本案嚴重處在手帳資料會外泄，但實際風險小，被告僅誤用權力。

【案件編號：ESCC 2181/23】