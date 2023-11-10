食安研究：6食物反式脂肪酸超標 佔檢測總數4％ 蛋撻酥皮湯3樣本含將禁PHOs

【明報專訊】政府下月起實施新規定，將「部分氫化油」（簡稱PHOs）列為食物中的違禁物質，禁止在本地食品供應中使用。食安中心昨公布一項預先包裝及非預先包裝食品中工業生產反式脂肪酸含量的研究，96%樣本符世衛指引水平，6款超出標準，大多含酥皮或經油炸，一半樣本以PHOs做配料。食安中心提醒市民，購買食品時留意營養標籤的反式脂肪酸含量。有議員建議當局就油類成分、品牌及進口地制定具體名單，為業界提供充分資訊。
相關食店已改良 符世衛指引
食安中心前年11月至去年4月於超市、便利店、連鎖麵包店、快餐店及餐廳等蒐集149個食品，針對5類含工業生產反式脂肪酸的食品樣本研究及化驗。結果發現，有6個樣本的工業生產反式脂肪酸含量超出世衛指引水平（見圖），即每100克總脂肪含多於2克工業生產反式脂肪酸。其中來自同一集團的兩個酥皮湯之酥皮，分別超標4.5及4.7克，餘下包括蛋撻等4個樣本超標0.2至1.1克。
另3超標食物或因精煉油翻熱油 新例未限
食安中心高級化驗師洪志達稱，蛋撻和兩個酥皮湯的酥皮或以PHOs做配料。相關食店已接納建議，找替代食材改良配方，跟進結果亦顯示樣本符合世衛指引。至於油條、響鈴卷及酸菜魚湯底調料的工業生產反式脂肪酸，則可能來自精煉油或經翻熱的油，食安中心顧問醫生張勇仁稱未發現有關食品使用PHOs，將生效的法例對此沒規範，但提醒攝入過多反式脂肪酸會增加冠心病風險，建議減少攝取。
據食安中心2019年的相若研究，75款食品樣本中有25%樣本的工業生產反式脂肪酸含量超標，今次超標的食品樣本則佔4%。
PHOs下月1日起列為食物的違禁物質，食安中心屆時將透過食物監測計劃，在入口、批發及零售3個層面抽取15個樣本測試以評估食物風險，並就違規食品執法。食安中心建議業界要求供應商提供不含該成分的配料，或用較健康替代品，例如芥花籽油、橄欖油及大豆油等；如需改良食品配方，可按需求向供應商查詢產品成分，另可參考食安中心的《取代食物中工業生產反式脂肪酸的指引》及《使用煎炸油業界指引》。
容海恩倡訂食油具體名單 供業界參考
新民黨議員容海恩認為，政府應積極與食物製造商、食肆等持份者溝通及提供資訊，包括制定具體名單：「哪類油可以用、哪類油含這物質（PHOs），哪些牌子、在哪進口是特別高危的。」她估計全港執法有難度，冀業界自律，「他們是第一防線，如在採購上不知自己買的油有沒有這方面物質，要靠他們自己檢驗」。
市民方面，食安中心建議購買預先包裝食品時留意營養標籤的反式脂肪酸含量，將攝取量限制在總能量1%以下，相當於2000卡路里飲食中的每日攝取量不多於2.2克。