食安研究：6食物反式脂肪酸超標 佔檢測總數4％ 蛋撻酥皮湯3樣本含將禁PHOs

相關食店已改良 符世衛指引

食安中心前年11月至去年4月於超市、便利店、連鎖麵包店、快餐店及餐廳等蒐集149個食品，針對5類含工業生產反式脂肪酸的食品樣本研究及化驗。結果發現，有6個樣本的工業生產反式脂肪酸含量超出世衛指引水平（見圖），即每100克總脂肪含多於2克工業生產反式脂肪酸。其中來自同一集團的兩個酥皮湯之酥皮，分別超標4.5及4.7克，餘下包括蛋撻等4個樣本超標0.2至1.1克。

另3超標食物或因精煉油翻熱油 新例未限

食安中心高級化驗師洪志達稱，蛋撻和兩個酥皮湯的酥皮或以PHOs做配料。相關食店已接納建議，找替代食材改良配方，跟進結果亦顯示樣本符合世衛指引。至於油條、響鈴卷及酸菜魚湯底調料的工業生產反式脂肪酸，則可能來自精煉油或經翻熱的油，食安中心顧問醫生張勇仁稱未發現有關食品使用PHOs，將生效的法例對此沒規範，但提醒攝入過多反式脂肪酸會增加冠心病風險，建議減少攝取。

據食安中心2019年的相若研究，75款食品樣本中有25%樣本的工業生產反式脂肪酸含量超標，今次超標的食品樣本則佔4%。

PHOs下月1日起列為食物的違禁物質，食安中心屆時將透過食物監測計劃，在入口、批發及零售3個層面抽取15個樣本測試以評估食物風險，並就違規食品執法。食安中心建議業界要求供應商提供不含該成分的配料，或用較健康替代品，例如芥花籽油、橄欖油及大豆油等；如需改良食品配方，可按需求向供應商查詢產品成分，另可參考食安中心的《取代食物中工業生產反式脂肪酸的指引》及《使用煎炸油業界指引》。

容海恩倡訂食油具體名單 供業界參考

新民黨議員容海恩認為，政府應積極與食物製造商、食肆等持份者溝通及提供資訊，包括制定具體名單：「哪類油可以用、哪類油含這物質（PHOs），哪些牌子、在哪進口是特別高危的。」她估計全港執法有難度，冀業界自律，「他們是第一防線，如在採購上不知自己買的油有沒有這方面物質，要靠他們自己檢驗」。

市民方面，食安中心建議購買預先包裝食品時留意營養標籤的反式脂肪酸含量，將攝取量限制在總能量1%以下，相當於2000卡路里飲食中的每日攝取量不多於2.2克。