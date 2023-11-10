港成醫藥法規會議觀察員 盧寵茂：鋪路做藥械權威

協調國際註冊原則

港可派員加入制訂小組

政府本月初推出「1+」新藥審批機制，擬明年成立籌備辦公室，準備成立藥物及醫療器械監督管理中心，以推行「第一層審批」制度，長遠目標成為ICH監管機構成員，料需8至10年。

醫衛局昨稱，ICH宗旨是協調各成員的藥品註冊技術要求，制定各項安全、效能及質素的國際最高標準指導原則，讓各地處理藥品註冊時，可互相接受或承認按上述原則獲得的臨牀試驗數據。該局稱政府以成為ICH觀察員為基礎，逐步推動實施相關指導原則，強化本地藥物審批能力及促進相關軟件和人才發展。

ICH現有21名成員，其中15名為監管機構成員，包括歐洲、美國、新加坡、中國、台灣；計及香港有37名觀察員，包括澳洲及南非。根據ICH章程，觀察員可出席大會但無投票權，可派專家加入負責制訂指導原則的工作小組；監管機構成員則有投票權，以通過制定指導原則等。

該章程顯示，立法或行政機關若要申請成為監管機構成員，須具備法人資格及藥品監管責任，並要指派專家加入至少兩個工作小組，且申請前兩年出席至少3次會議；該地區須實施ICH制定的新藥穩定性測試、藥物生產及臨牀研究的指導原則。