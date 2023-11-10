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港聞

港聞二

新XBB復必泰註冊獲批 林永和：單頭私醫難供應

【明報專訊】政府正採購針對XBB.1.5新冠變異株研發的mRNA疫苗，衛生署藥劑業及毒藥管理局網站顯示，復必泰XBB.1.5疫苗本周初獲批准在港註冊。衛生署回覆本報稱正採購新一代XBB疫苗，會適時公布接種最新安排，無交代有否購入該款疫苗。家庭醫生林永和稱由於儲存困難，現時「單頭」私家診所較少提供復必泰原始及二價疫苗，料新疫苗供港後主要由公院或連鎖醫務集團為市民接種。

衛署稱正購新針 未提涵復必泰否

衛生防護中心轄下聯合科學委員會上月達成共識，認為本港可選用輝瑞及莫德納研發的XBB.1.5 mRNA疫苗；若供應有限，優先安排較高風險者如院舍長者接種。

管理局網站顯示，輝瑞研發的復必泰Omicron XBB.1.5 mRNA疫苗周二（7日）獲准在港註冊，證書持有人為復星醫藥，疫苗已列在治療或預防新冠的註冊藥劑製品名單。衛生署回覆時確認該疫苗已獲註冊，並稱新冠疫苗屬處方藥物，註冊證書持有人或供應商可按規定將疫苗售予公私營醫療機構或醫生使用。復星醫藥至截稿前未回覆。

衛生署疫苗可預防疾病科學委員會委員林永和稱，現時每日約20至30人到其診所接種流感疫苗，逾半同時接種新冠疫苗；以往選科興者大多不會轉針，選復必泰者則傾向等待XBB疫苗。

林指病人減 憂天寒回升

「2019冠狀病毒病及流感速遞」顯示，上月29日至本月4日各項新冠檢測指標較前一周下跌，XBB仍為主流變異株，佔污水監測樣本99%。林永和稱最近一兩周求診新冠病人減少，由此前日均10人跌到1至2人，甚至無人求診，惟需觀察未來氣溫下跌會否令個案增加。

根據科委會建議，年滿50歲者、18至49歲長期病患者、滿6個月而免疫力弱者、孕婦及醫護，應於上次接種或感染至少6個月後，補打本港現有新冠疫苗。

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