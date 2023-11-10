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港聞二

「無法分享畢業喜悅」 「末代」學生會長：同學有離港有失自由

【明報專訊】歷經反修例事件、新冠疫情等，應屆中大畢業生度過不平凡的4年，昨日接過證書；當中包括「末代」中大學生會會長林睿睎，他昨稱中大拒絕承認學生會後，中大生的社會參與度、與大學的距離已不能與他入學時相比，又稱不少同學已無法再返回香港，部分更失去自由，慨嘆「已不能一同分享畢業喜悅」。

中大2021年拒絕承認學生會，學生會同年宣布解散，最後一屆是履新當天請辭的內閣「朔夜」。林睿睎表示，2018年入學時，學生會在校政、社會參與上屬不可或缺的角色，校方拒絕承認學生會後，再無「正式渠道」予學生發表意見，認為中大的社會參與度已不能同日而語。

林形容他過去5年的大學生活宛如紀錄片，目睹中大隨香港社會變遷，「很多同學、很多朋友今日應該和我一起，我們可以很開心在大學圖書館、在仲門、在烽火台、在百萬大道拍照，分享畢業的喜悅」，感慨不少同學「因他們的付出或社會變遷」，無法再自由出席畢業禮。

有幸疫下冷清不再 有嘆出入管制尚在

另有畢業生回顧稱，疫情期間大學出現不少變化。中國語文教育畢業生陳同學說，她見證校園從入學時的熱鬧，在疫情期間變得冷清，「好開心看到中大恢復以前那種生氣」。統計學畢業生李同學則指過去數年學生在社交上管制增加，例如出入須入閘，冀「慢慢回復至以往那樣」。

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