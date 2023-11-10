段崇智缺席畢業禮 3中大生舉牌「躺平」被逐

問「如果中大無咗……」 保安在場攝錄

大批畢業生及親友昨在大會結束後，冒着毛毛細雨在「百萬大道」拍照留念。其間，兩名學生在百萬大道手持兩塊寫上「我希望之後嘅中大」及「如果中大無咗……就唔再係中大」的黑色紙牌，並派發便條紙邀請畢業生留言，已貼於紙牌的便條內容包括「中大學生會」、「人文精神」、「暢所欲言」及「學術自由」。兩人表示，應屆畢業生為末屆歷經新冠疫情前大學生活的學生，冀讓他們分享對中大的歸屬感及「中大人」身分認同的構成因素，並非要宣揚任何事，「又沒做些什麼違法的事，相信沒問題」。

其後有保安攝錄現場，亦有中大職員到場交涉，並讀出「畢業禮管理規則」。中大學生事務處處長譚綺琳勸喻兩人離去，指行為雖不違法，但畢業典禮是「開心的日子」、「希望畢業生能開心慶祝」，並非「好的平台」做相關行為，又稱願意協調。她最終將兩人帶至學生事務處辦公室。

另外，有學生於「烽火台」一側「躺平」，身上蓋上寫有不同字句的紙張，包括「UHS（大學保健處）無藥」、「冇人傾訴」、「搵唔到老細」等，部分印有花圈圖案及「奠」字。該學生經職員及保安勸喻後自行離去。

昨多處貼警告 中大指違規未言處分否

中大回覆查詢稱，涉事學生的行為違反畢業典禮管理規則，重申絕不容許干擾大會秩序。中大未有回應會否處分，稱學生倘違反《學生行為守則》，大學將按現行政策及程序，包括中大、學院、書院、研究院及中大賦權的專責委員會制定的政策及程序處理。

往年畢業禮不時有學生、校友表達訴求或抗議。中大昨於多處張貼「畢業禮管理規則」，警告勿阻延或干擾典禮程序、破壞會場秩序等，亦安排保安駐守，並在前天（8日）、即典禮前夕去信全校學生警告「絕不容許任何干擾大會秩序之行為」。

此外，校長段崇智因病缺席典禮，稱深感抱歉並恭賀學生畢業，改由常務副校長陳金樑致辭。陳先後以英文、普通話及廣東話致辭，稱香港有背靠祖國、面向世界的獨特優勢，亦肩負連繫中國與全球的重要使命，寄語畢業生利用好「打通內地與世界之間的門的鎖匙」。校方其後解釋，段崇智昨晨起牀時發高燒及失聲，需入院觀察。