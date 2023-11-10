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18歲可申公屋無意收緊 稱計分制絕不鼓勵

【明報專訊】截至今年6月底，公屋輪候冊約有13.31萬宗一般公屋申請，以及約9.69萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。多年來不少人甫滿18歲便申請公屋，翻查房屋署資料，非長者一人申請者中近四成30歲以下，令人關注是否應檢討公屋申請年齡限制，以便資源更有效運用。身兼房委會主席的房屋局長何永賢受訪時說，房委會無意收緊申請公屋年齡限制，相信現有計分制可有效處理。

籲青年勿為入息限額扭曲人生

現時計分制下，18歲單身申請者獲0分，19歲申請有9分，20歲18分，餘此類推，59歲就獲369分；登記申請後多等一個月可多得1分，而年屆45歲可一次過獲額外60分。現在若要獲安排詳細資格審查，至少要432分，換言之即18歲申請，要輪候最少31年。何永賢稱，計分制絕對不鼓勵年輕人申請公屋，若年滿18歲者為求上樓，便要長時間刻意壓低收入來符合申請資格，「30年人生便被入息及資產限額去壓低」。

她說，房委會難以上調申請公屋入息及資產限額，因公屋資源緊絀，要分配予最有需要的家庭，「條線若不斷提升，便會違反這個原則」。她呼籲年輕人不要扭曲自己的人生。

何又稱，不能排除有人因身體及家庭狀况，在年輕階段已需申請公屋；若同時在18至59歲之間重新訂定一個年齡限制，恐怕會引起爭議，重申隨着房屋供應增加，資助置業階梯各項目如居屋、樂建居及首置上車盤等伙數亦增，相信可滿足年輕人對資助房屋的需求。

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