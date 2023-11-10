18歲可申公屋無意收緊 稱計分制絕不鼓勵

籲青年勿為入息限額扭曲人生

現時計分制下，18歲單身申請者獲0分，19歲申請有9分，20歲18分，餘此類推，59歲就獲369分；登記申請後多等一個月可多得1分，而年屆45歲可一次過獲額外60分。現在若要獲安排詳細資格審查，至少要432分，換言之即18歲申請，要輪候最少31年。何永賢稱，計分制絕對不鼓勵年輕人申請公屋，若年滿18歲者為求上樓，便要長時間刻意壓低收入來符合申請資格，「30年人生便被入息及資產限額去壓低」。

她說，房委會難以上調申請公屋入息及資產限額，因公屋資源緊絀，要分配予最有需要的家庭，「條線若不斷提升，便會違反這個原則」。她呼籲年輕人不要扭曲自己的人生。

何又稱，不能排除有人因身體及家庭狀况，在年輕階段已需申請公屋；若同時在18至59歲之間重新訂定一個年齡限制，恐怕會引起爭議，重申隨着房屋供應增加，資助置業階梯各項目如居屋、樂建居及首置上車盤等伙數亦增，相信可滿足年輕人對資助房屋的需求。