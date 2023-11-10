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擴組裝機電合成建屋 10屋邨引入智慧管理

【明報專訊】政府未來增建公營房屋，房委會建築開支和公屋營運開支將持續上升。身兼房委會主席的房屋局長何永賢說，未來將面對建築工人老化、維修保養成本上升等挑戰，故當局會推進「組裝合成」建築法和「機電裝備合成法」，隨着技術趨普及成熟，長遠有助降低建築成本。她說明年將挑選10條公共屋邨引進「智慧屋邨管理」，冀與創科公司合作並引進科技。

本港建造業面對人手不足、生產力下降、建造成本高等挑戰，政府近年積極應用組裝合成建築法（MiC）及機電裝備合成法（MiMEP）。何永賢說，曾到珠海廠房參觀並實地了解相關技術，認為內地廠房基地規模愈來愈成熟，未來將與本地建屋項目銜接，本港承建商與內地協作將愈來愈緊密。

她稱現時本港工人平均55歲，擔心未能招聘足夠人手應付未來10年建屋量，故一定要轉換方法，紓緩勞動力緊張情况。她說不少正招標項目選用組裝合成建築法，例如位於古洞、早前已動工的一個大型項目。

正與應科院研新技術 稱房產科技商機多

除了建屋，提升屋邨管理質素亦是政府優化公營房屋系統重點。《施政報告》宣布明年將有10條公共屋邨率先引進「智慧屋邨管理」，引入並試行物聯網感應器、人工智能和行動裝置等，協助日常屋邨管理。何永賢透露正與香港應用科技研究院（ASTRI）合作，希望研發有關創新科技，例如監測升降機狀况的感應器，若機件異常，當局可從有關數據及早找出高危的升降機，以便詳細檢查維修。

「其實我睇到全香港做tech嘅公司，proptech（房地產科技）都好雀躍，認為這方面會在香港有很大商機，內地、東南亞、一帶一路發展城市亦是。」何永賢說，現時清潔及保安合約招標開始要求承辦商應用新科技，「愈多新科技，中標機會愈大」。

清潔保安機械人 幫輕工作量非「爭飯碗」

她介紹現時兩款機械人「小清」和「小保」，分別負責屋邨清潔和保安工作，但強調機械人並非與工人「爭飯碗」，而是幫輕工作量，例如機械人可負責清理大面積範圍，讓工人負責更細緻工作。至於當局將挑選哪些屋邨作「智慧屋邨管理」試點，何稱新舊屋邨皆有機會，舉例若想測試針對非法泊車的系統，便會選擇情况較差的屋邨；另亦視乎屋邨本身條件，例如有否安裝有關儀器的合適位置等。

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