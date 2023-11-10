何永賢：或增法例部門執管劏房 推罰則防「劣質」再現 居住面積標準只限劏房

明報記者 李淑瑤 黃偉超

工作組由財政司副司長黃偉綸擔任組長，何永賢為副組長，小組秘書是房屋局副秘書長，主要成員為決策局及相關部門首長或代表，一共包括1司、5局及7個部門。何永賢說，工作組會以跨部門形式運作，她會領導房屋局同事協助統籌。她表示，一直以來多個部門負責處理「劏房」問題不同範疇，包括差估署、水務署、消防處等，黃偉綸和她將發揮統籌協調力量，帶領小組在現有資源和基礎上前進。

先訂最低標準 如何執管待商討

被問到未來將由新部門抑或現有部門負責推行解決劏房問題政策，何永賢說當工作組日後訂立劏房最低標準，在行政手段上有可能需透過立法協助推行，「若在現有法例上加強執管，那就由負責的部門加強；若需新增（法例及部門），工作組會再討論如何執行這些新增做法是最有效」。

過去數屆政府曾就劏房問題研究不少措施，包括劏房登記或發牌制度。何永賢說，雖然以往政府曾做過的行動或方法都有參考價值，但暫未見有方法可百分之百套用於現時劏房情况，工作組必定會根據過往經驗再調校和思考，找出一套最適合現時情况的方法。政府統計處2021年人口普查深入調查全港劏房情况，何說有關數字仍「新鮮」，但研究下去，有需要時會委託統計處做新的估算。

工作組雖未深入討論「劣質劏房」定義，但施政報告提及「居住面積」是其中一項標準，坊間有意見擔心若設最低面積，一些多人居住的一般單位會否同樣納入規管。何永賢說，居住面積的規定應只針對分間單位，「面積呢？我同意是不容易的，係人均面積、抑或單位面積，坊間也有不同說法，工作組會細心思考不同情况，包括執行上是否可行、是否貼地」。

指過渡屋簡屋租平供應足 自然淘汰劣劏

至於如何防止不合最低標準的劏房增加，何說會配合具一定具阻嚇力的罰則，但仍待小組研究相關力度。除罰則外，她相信隨着過渡房屋和簡約公屋供應逐漸到位，劣質劏房將被自然淘汰，屆時劏房市場會有所調節，「當又差又貴嘅劏房已經無人租嘅時候，業主自己都要求變啦！」她說對比劏房，過渡房屋環境較大、租金較平，未來更有約3萬伙簡約公屋，其中啟德330方呎單位月租2670元，相信再沒有市民會選擇劣質劏房。

有關注組織認為政府若取締劣質劏房，須研究如何安置受影響住戶。正如黃偉綸早前表示會考慮過渡安排，以免有人無家可歸，何永賢再次強調，取締劏房過程會確保沒有人流離失所，因此需配合整體房屋供應，未來10年政府已覓足夠土地建約41萬伙公營房屋，不少人將陸續入住，如有劏房業主有需要「執正」單位，有需要的居民也可入住過渡房屋或簡約公屋，小組會於10個月內勾畫出一個方向。

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