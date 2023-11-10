潮行GBA：異國文藝風格 親子寵物服務 主打特色體驗 肇慶民宿屢獲獎

明報記者 林迎

肇慶端州區岩前村的「漣岸湖居客棧」，今年8月獲評國家文旅部「國家甲級旅遊民宿」，全廣東僅兩間入選。入口處轉彎的院子花草環繞，一池錦鯉在此迎送旅客，最受小朋友歡迎。投資人甘志成說，他與妻子是背包客，經常到世界各地旅遊，「當時外國非常流行租住民宿的旅行方式，但國內民宿業才剛興起」。甘說他們旅行至肇慶時，被當地湖光山色吸引，恰逢岩前村有物業招租，遂投資建民宿。漣岸湖居由廢棄廠房改建，3層14間房，面向七星岩青蓮湖，每間房打開窗就是湖景。樓頂有露台花園，住客可在此吃早餐，旁邊是與肇慶圖書館共建的圖書室。

七星岩鼎湖山旁 賞景看書做美容

肇慶不少民宿設有圖書室，對有小孩的家庭是一大賣點，但staycation可做的事遠不止閱讀。距漣岸湖居不遠的「星湖攬月宋文化民宿」，大門仿照肇慶宋城牆風格，圍牆以琉璃瓦點綴，古色古香，提供古箏、圍棋、書法、書畫、茶藝體驗，也有漢服出租及拍照服務，讓遊客穿上到肇慶各景點，退房時交還即可。

鼎湖山旁的「半山攬月設計師民宿」則主打法式風情，設美容室、寵物樂園、兒童樂園、棋牌茶藝室等，可滿足戶外婚禮、公司團建（團隊建設）、生日派對等需求。

上述民宿有七星岩及鼎湖山等傳統肇慶景點的地利，至於高要的「貓爪谷民宿」和德慶的「西江藍岸Villa」則獨處一隅，以自駕遊客為主。貓爪谷是國家4A級旅遊景區，以貓為主題，民宿有網紅貨櫃屋、星空帳篷、竹林小居、湖景別墅等房型，景區內有花海、水上樂園、越野基地等娛樂。星湖攬月、半山攬月及貓爪谷皆於今年8月入選廣東首屆「嚮往的民宿」，分別獲詩意民宿、情侶民宿和親子民宿獎項。

希臘風民宿拍婚照

而被稱為「肇慶民宿天花板」（指最頂級）的「西江藍岸Villa」，是一座藍白色的愛琴海風格建築，有情侶喜歡其毋須出國就可拍攝希臘風情結婚照，亦有人用作派對地點。不過這裏收費不菲，最便宜的房間平日價格約1500元（人民幣，下同），黃金周等旺季更搶到2000元以上；最貴的房間設有露台私家泳池，平日約3600元。