【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」

多人關注造價 鄭泳舜：設施好一般

何議員先喺朝早工務小組好勞氣咁批評，政府用55億元重建荔枝角收押所係「五星級的家」，質疑設負壓病房、牙科設施、宗教設施同圖書館，形容立法會設備都及唔上收押所。佢又質疑點解增加親友室同探訪室，講到激動處更叫官員「用吓腦啦大佬！」保安局副局長卓孝業當時無奈地話無回應，話稍後會搵何傾吓。

雖然多名議員都關注造價，都有議員為政府平反，例如民建聯鄭泳舜話，睇過監獄設施都好一般，尤其舊監獄「唔存在好舒服、好享受」，呼籲當局關注監獄通風。

之後中午立法會大會，何議員再藉討論紀律部隊建築物發展旅遊嘅口頭質詢，向保安局長鄧炳強提出發展「監獄旅遊」，例如介紹荔枝角收押所曾經扣留過民主派初選發起人戴耀廷等，話充滿「集體回憶」。

同志平權案 何要求政府提請釋法

到咗下晝，何君堯又不滿終審法院先前喺岑子杰案判岑部分勝訴，致函政制事務委員會主席周浩鼎，要求特區政府考慮將事件提交人大常委會釋法澄清，同檢視法院過去同志平權嘅相關決定。