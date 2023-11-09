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【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎

【明報專訊】由英國王儲威廉創立、為促進環保嘅「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）前晚喺新加坡舉行頒獎典禮，嚟自香港嘅綠色科技公司「GRST」喺「Clean Our Air」組別勝出，獲得100萬英鎊、即大約960萬港元嘅獎金。有別傳統，GRST以水溶技術生產更易於回收嘅「鋰離子電池」，當電池用盡嘅時候，可以回收當中嘅鋰、鈷及鎳重複使用，令電池造成嘅污染更少。

GRST喺2015年成立，總部設喺香港。「為地球奮鬥獎」網站資料顯示，GRST研發嘅電池續航力較平均長10%，亦有助減少溫室氣體產生，佢哋研發嘅鋰離子電池目前已喺幾個國家出售。GRST行政總裁兼聯合創辦人孔源話，好開心可以攞獎，世界已經迎來一場電動車革命，所以亦需要一場可持續電池嘅革命。

「氣候危機令人挫敗 仍見希望光芒」

威廉王儲宣布得獎者嘅時候就話，舊年世界面臨巨大變化同挑戰，氣候危機造成嘅影響變得顯而易見，令人感到挫敗，不過得獎者嘅工作就提醒大家，世界上仍然有獨創精神同埋激發改變嘅能力，仲見到希望嘅光芒。

「為地球奮鬥獎」由威廉喺2020年創立，目的係尋找應對環境挑戰同修復地球嘅解決方案，每年會按5個主題各頒一個獎，今年嘅其他得獎者包括南美洲安第斯山脈保育組織Acción Andina、獎勵農民永續土地嘅組織Boomitra、幫助女性農民嘅印度組織S4S Technologies，同埋提倡海洋保育嘅組織WildAid Marine Program。

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