NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈

Yuga Labs回覆本報指，對於有參加者報稱眼部疼痛、出現視力及皮膚敏感問題的情况感到擔憂（distressed），強調健康及安全屬其公司首要考慮，已在剛過去的周末與不少報稱出現徵狀的參加者視訊會面。Yuga Labs又鼓勵出現徵狀的參加者求醫，並透過社交平台聯繫他們講述經歷和徵狀，以協助調查。

據《紐約時報》報道，Yuga Labs正與獨立機構合作調查，已接觸22名報稱眼睛不適的參加者。《南華早報》則引述Yuga Labs行政總裁Daniel Alegre於上周六表示，場內搭建工程於3日前開始動工。

燈光設計師指效果如霓虹燈

資深燈光設計師黃劍山向本報分析指，熒光漆經紫外光燈照射後可產生如霓虹燈般的發光效果，一般霓虹燈裝置因耗電量大成本不輕，未知使用紫外光燈及熒光漆成本會否較低。