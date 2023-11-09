NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈

【明報專訊】著名NFT系列「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club，下稱BAYC）上周六（4日）在啟德郵輪碼頭舉辦派對，至少10多名參加者事後報稱眼睛灼熱劇痛及視力受損，有人被診斷患上俗稱雪盲症的「光害性角膜炎」。BAYC所屬加密貨幣營銷和開發公司Yuga Labs昨回覆本報查詢稱，正與承辦商及供應商調查事件起因是否涉及場內一個裝置區域內的熒光漆（fluorescent paint）及紫外光燈（UV light)，有最新資料會盡快公布。
Yuga Labs回覆本報指，對於有參加者報稱眼部疼痛、出現視力及皮膚敏感問題的情况感到擔憂（distressed），強調健康及安全屬其公司首要考慮，已在剛過去的周末與不少報稱出現徵狀的參加者視訊會面。Yuga Labs又鼓勵出現徵狀的參加者求醫，並透過社交平台聯繫他們講述經歷和徵狀，以協助調查。
據《紐約時報》報道，Yuga Labs正與獨立機構合作調查，已接觸22名報稱眼睛不適的參加者。《南華早報》則引述Yuga Labs行政總裁Daniel Alegre於上周六表示，場內搭建工程於3日前開始動工。
燈光設計師指效果如霓虹燈
資深燈光設計師黃劍山向本報分析指，熒光漆經紫外光燈照射後可產生如霓虹燈般的發光效果，一般霓虹燈裝置因耗電量大成本不輕，未知使用紫外光燈及熒光漆成本會否較低。
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