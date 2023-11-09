九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准

地署審批確保不礙車廠運作

擬補地價修訂租金協議細節

謝展寰昨回覆立法會議員書面質詢時稱，地政總署正徵詢技術意見和向申請者索取進一步資料，包括如何確保不影響車廠日常運作等現有用途，以及釐清充電設備規格及標準等擬議細節。他稱，如一切順利，與巴士公司就新增商業服務條款、補地價，以及修訂租金金額達成協議，將盡快批出申請。

九巴表示，自今年1月起向政府申請開放11個巴士車廠充電設施予小巴、的士及其他巴士等商用車於日間使用，初步計劃開放約70個充電泊位，並以合理和較市場價格優惠的水平釐訂收費，惟最終金額視乎政府補地價和修訂租金而定。

擬接小巴的士生意 收費低市價

九巴：盼增非票務收入 推綠色運輸

九巴稱，現時商用車及較大型車輛缺充電設施，相信巴士車廠是最合適充電位置，冀有關安排帶來的非票務收入可支持九巴推行減碳，並能推動業界發展綠色運輸。九巴強調，由於大部分巴士日間在路面行駛，安排不影響巴士服務及車廠現有用途。

港島東覓公共運輸交匯處

料明年首季招標小巴充電樁

另外，電動小巴先導試驗計劃下周五（17日）截止申請，謝展寰稱，除觀塘裕民坊及九龍塘公共運輸交匯處可提供小巴充電器，環保署已物色元朗站（北）公共運輸交匯處提供小巴快速充電設施，今年第四季就營辦商安裝、營運、管理及維修招標。署方正在港島東物色公共運輸交匯處，預計明年首季招標設置快速小巴充電設施及提供充電服務。

的士方面，謝展寰表示，新能源運輸基金截至上月已批出40輛電動的士試驗。

政府亦計劃於額外7000個政府建築物停車位提供充電設施，以中速為主，可供停泊車輛及電動的士使用。被問到充電位可否供其他公共交通工具使用，謝展寰指會按個別停車場運作安排及需要，供合適類型電動車使用，按現時規劃，港島、九龍及新界將分別加設約300、2000及4700個充電設施。