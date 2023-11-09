明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准

【明報專訊】去年施政報告提出，政府會在2025年或之前公布推動電動公共交通工具及商用車路線圖，惟充電設施數量備受關注。環境及生態局長謝展寰昨稱，地政總署至今接獲11宗巴士公司開放巴士車廠充電設施予其他公共交通工具使用的申請，包括4宗契約修訂及7宗短期租約修訂。修訂土地文書條款由只准巴士營運用途，至涵蓋准許經營充電收費。謝稱所有申請已獲局方政策支持，地政總署正按程序處理，會盡快批出。九巴回覆稱11宗申請均由九巴提出，初步計劃開放約70個充電泊位予小巴及的士等日間使用，擬以較市場優惠價釐定收費。

地署審批確保不礙車廠運作

擬補地價修訂租金協議細節

謝展寰昨回覆立法會議員書面質詢時稱，地政總署正徵詢技術意見和向申請者索取進一步資料，包括如何確保不影響車廠日常運作等現有用途，以及釐清充電設備規格及標準等擬議細節。他稱，如一切順利，與巴士公司就新增商業服務條款、補地價，以及修訂租金金額達成協議，將盡快批出申請。

九巴表示，自今年1月起向政府申請開放11個巴士車廠充電設施予小巴、的士及其他巴士等商用車於日間使用，初步計劃開放約70個充電泊位，並以合理和較市場價格優惠的水平釐訂收費，惟最終金額視乎政府補地價和修訂租金而定。

擬接小巴的士生意 收費低市價

九巴：盼增非票務收入 推綠色運輸

九巴稱，現時商用車及較大型車輛缺充電設施，相信巴士車廠是最合適充電位置，冀有關安排帶來的非票務收入可支持九巴推行減碳，並能推動業界發展綠色運輸。九巴強調，由於大部分巴士日間在路面行駛，安排不影響巴士服務及車廠現有用途。

港島東覓公共運輸交匯處

料明年首季招標小巴充電樁

另外，電動小巴先導試驗計劃下周五（17日）截止申請，謝展寰稱，除觀塘裕民坊及九龍塘公共運輸交匯處可提供小巴充電器，環保署已物色元朗站（北）公共運輸交匯處提供小巴快速充電設施，今年第四季就營辦商安裝、營運、管理及維修招標。署方正在港島東物色公共運輸交匯處，預計明年首季招標設置快速小巴充電設施及提供充電服務。

的士方面，謝展寰表示，新能源運輸基金截至上月已批出40輛電動的士試驗。

政府亦計劃於額外7000個政府建築物停車位提供充電設施，以中速為主，可供停泊車輛及電動的士使用。被問到充電位可否供其他公共交通工具使用，謝展寰指會按個別停車場運作安排及需要，供合適類型電動車使用，按現時規劃，港島、九龍及新界將分別加設約300、2000及4700個充電設施。

相關字詞﹕謝展寰 環境及生態局 充電設施 電動車充電 電動巴士 電動小巴 電動車

上 / 下一篇新聞

資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
警涉打架 商其他方式處理
警涉打架 商其他方式處理
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」