抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張

子兼患強迫症 開櫃門惹爭執

被告余君民（現74歲）曾在工廠工作及任職保安，還押小欖精神病治療中心。精神報告顯示，被告有嚴重抑鬱症狀，曾建議判處醫院令，惟上月索取的報告則不建議，只需覆診。被告另承認案發時聽見聲音叫他斬人。事件揭發幼子有自閉症及強迫症狀，接受藥物治療後已改善異常行為，例如不再大力關門。

李官認為如果及早發現幼子有精神問題，可避免兩人關係緊張。李官考慮到被告2012年中風，容易激動及因瑣事和幼子起衝突，且在疫情期間未有出門遠足紓壓，以6年為量刑起點，認罪扣減三分一刑期；對於幼子原諒被告，不予量刑比重。庭上透露，幼子將會和被告分開居住。

案情指出，被告與妻子及幼子（案發時39歲）居於山景邨景榮樓一單位，被告和幼子多年來關係欠佳，經常吵架。2022年4月24日早上，幼子開啟櫃門意外撞到電視機，被告責罵他是否想打破電視機。兩人繼而爭吵，被告激動之下拿起圓櫈，遭幼子奪去。

被告再將幼子逼入廚房，持刀斬他左臂兩下，幼子阻擋不果，其右臂和前額受傷，並感暈眩，手臂傷口長達10厘米及有骨裂，需動手術，住院約10日。被告警誡下承認出於衝動才用刀斬幼子。

【案件編號：HCCC 181/23】