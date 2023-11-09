明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張

【明報專訊】屯門山景邨一對父子去年在家爭執，七旬父親疑不滿幼子意外擊中電視機，揮刀斬傷兒子的前額和手臂，母親報警。父親早前承認一項有意圖而傷人罪，法官李素蘭昨在高院判處監禁4年，並指若及早診斷幼子的精神問題，被告跟他之間的關係應該不至如此緊張。

子兼患強迫症 開櫃門惹爭執

被告余君民（現74歲）曾在工廠工作及任職保安，還押小欖精神病治療中心。精神報告顯示，被告有嚴重抑鬱症狀，曾建議判處醫院令，惟上月索取的報告則不建議，只需覆診。被告另承認案發時聽見聲音叫他斬人。事件揭發幼子有自閉症及強迫症狀，接受藥物治療後已改善異常行為，例如不再大力關門。

李官認為如果及早發現幼子有精神問題，可避免兩人關係緊張。李官考慮到被告2012年中風，容易激動及因瑣事和幼子起衝突，且在疫情期間未有出門遠足紓壓，以6年為量刑起點，認罪扣減三分一刑期；對於幼子原諒被告，不予量刑比重。庭上透露，幼子將會和被告分開居住。

案情指出，被告與妻子及幼子（案發時39歲）居於山景邨景榮樓一單位，被告和幼子多年來關係欠佳，經常吵架。2022年4月24日早上，幼子開啟櫃門意外撞到電視機，被告責罵他是否想打破電視機。兩人繼而爭吵，被告激動之下拿起圓櫈，遭幼子奪去。

被告再將幼子逼入廚房，持刀斬他左臂兩下，幼子阻擋不果，其右臂和前額受傷，並感暈眩，手臂傷口長達10厘米及有骨裂，需動手術，住院約10日。被告警誡下承認出於衝動才用刀斬幼子。

【案件編號：HCCC 181/23】

相關字詞﹕高等法院 倫常傷人 有意圖而傷人罪

上 / 下一篇新聞

資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
警涉打架 商其他方式處理
警涉打架 商其他方式處理
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」