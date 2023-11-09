明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上

【明報專訊】位於珠海橫琴的全球餐飲品牌孵化中心主要協助港澳餐飲品牌「北上」，成立兩年已協助逾百間初創進軍內地。中心主任藍光表示，不少港澳餐飲品牌北上遇到難題，包括標準化、品牌營銷及招商引資等，中心會提供專門諮詢及配對服務。他稱目前協助孵化的多為澳門企業，明年將擴展業務至香港，計劃與香港部分餐飲協會、商家合作，一同籌辦美食節、進駐內地商圈等，冀將港澳餐飲文化帶到內地。

進駐商圈 推廣港澳飲食

藍光是香港人，12年前赴澳門創業，後到橫琴發展，2021年開設孵化中心。他指港澳餐飲品牌北上最大問題是難做到標準化，以雲吞麵為例，兩地食材、廚師手藝有區別，北上的港澳餐飲品牌往往缺乏一個精準作業流程，無法快速擴大規模。他指標準化其中一環就是「唔使靠人手教佢哋（投資人）點去複製你嘅產品」，中心會協助餐飲品牌拍攝教學片段、寫書，讓投資人有「秘笈」可烹製相關菜品。

中心亦協助港澳餐飲品牌以「預製菜」方式發展。藍光說，現時內地有相關政策推動預製菜市場行業發展，而預製菜是預先在工廠生產半成品，餐廳只需加熱等簡單流程，就可出菜，以解決標準化問題；中心設有預製菜展區及廚房，讓有意投資者可現場觀摩菜品的製作過程，決定是否購買。

他提及受北上消費、日排核廢水等衝擊，不少香港餐廳經營困難，料明年新年現倒閉潮，建議往內地「延續品牌」。

全球餐飲品牌孵化中心位於AHA港澳青年孵化中心，後者支援有意在內地創業的港澳人，以澳門餐飲和文化創意為重點方向，已與逾百家企業簽約，澳門創新創業企業超過60家。創辦人鄭益偉稱每周都有香港企業查詢，以食品生產商較多。

上 / 下一篇新聞

資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
警涉打架 商其他方式處理
警涉打架 商其他方式處理
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」