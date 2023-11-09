橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上

進駐商圈 推廣港澳飲食

藍光是香港人，12年前赴澳門創業，後到橫琴發展，2021年開設孵化中心。他指港澳餐飲品牌北上最大問題是難做到標準化，以雲吞麵為例，兩地食材、廚師手藝有區別，北上的港澳餐飲品牌往往缺乏一個精準作業流程，無法快速擴大規模。他指標準化其中一環就是「唔使靠人手教佢哋（投資人）點去複製你嘅產品」，中心會協助餐飲品牌拍攝教學片段、寫書，讓投資人有「秘笈」可烹製相關菜品。

中心亦協助港澳餐飲品牌以「預製菜」方式發展。藍光說，現時內地有相關政策推動預製菜市場行業發展，而預製菜是預先在工廠生產半成品，餐廳只需加熱等簡單流程，就可出菜，以解決標準化問題；中心設有預製菜展區及廚房，讓有意投資者可現場觀摩菜品的製作過程，決定是否購買。

他提及受北上消費、日排核廢水等衝擊，不少香港餐廳經營困難，料明年新年現倒閉潮，建議往內地「延續品牌」。

全球餐飲品牌孵化中心位於AHA港澳青年孵化中心，後者支援有意在內地創業的港澳人，以澳門餐飲和文化創意為重點方向，已與逾百家企業簽約，澳門創新創業企業超過60家。創辦人鄭益偉稱每周都有香港企業查詢，以食品生產商較多。