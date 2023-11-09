公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增

房委料建築開支年增7%

根據房委會今年1月公布，其現金和投資結餘會由去年4月初約589億元下降至2027年3月底約497億元，期內建築和營運開支將繼續增加。

何永賢稱，對比2018/19至2022/23年度，房委會每個公屋單位年均維修費及管理費升近兩成，維修費由4496元升至5380元，管理費由5880元升至6980元。每個公屋單位建築成本則由2019/20年度的61萬元升至2022/23年度的76萬元。她稱房委會一直不時檢視保養維修及管理服務合約，並繼續應用「組裝合成」，將支出維持在預算內，公共屋邨走廊亦有使用節能燈具等節省開支。

香港物業管理公司協會會長陳志球稱樓齡愈大管理費愈貴，香港多舊樓，公屋管理費月均500多元相對私樓每月過千元不算貴，且公屋租金已包管理費，認為管理費按經濟因素上調合理。

租置邨公眾地方行為研納扣分

另外，何永賢指現時39個租置屋邨約3萬多為公屋戶，2018至2022年共47宗被扣分個案，其中一宗因租戶在單位積存大量垃圾，三度被扣7分，被終止租約收樓。過去5年房委會接獲約800宗租置屋邨公眾地方衛生及噪音投訴和查詢，但現時租置屋邨公眾地方不當行為不扣分，她指房委會將積極考慮改為納入扣分制，會與法團及物管公司研究，目標明年第二季提出具體建議。