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港聞二

奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解

【明報專訊】「咔嚓！」伴隨相機快門聲落，上一秒不苟言笑的羅小風，下一秒就癱坐地板，不忘打趣：「扮型好辛苦㗎。」有着與男性相似樣貌及壯碩身形的小風，是「性別流動」的健美運動員。小至怪異目光，大至眾目睽睽下被檢查身分證、洗澡時被人掀浴簾，甚至勝出比賽時被質疑性別表達模糊——旁人無法想像的事情，卻是小風的日常。

小風憶述，2018年參加一項國際健美總會舉辦的新手賽，贏得女子健美總冠軍，獲得職業資格。惟翌日網上開始流傳小風是「男跨女」，質疑比賽公平性。小風倍感無奈，「不知道我是誰的人會嘗試去找我的名字，上網找到我的名字會再Google翻譯中文的（新聞）訪問」，但因翻譯不準確產生誤會。

穿背心入女子健身室 被查身分證「有人叫報警」

香港健美界亦有兩極聲音，「有些很支持我，始終為香港爭光」，也有女子健美運動員批評小風「帶壞女子健美」，令人覺得像是男人參賽，還要求小風不要在社交媒體分享上半身赤裸的照片。

即使脫得僅剩運動背心，小風進入女子健身室仍引起騷動，「有人好驚，叫保安或報警」，也有職員要求出示身分證；洗澡時，有女性會掀開浴簾查看，或公然討論小風的身形或胸部。

小風試過據理力爭，卻只鬧得雙方不愉快；原以為怒瞪能嚇走對方，卻被恥笑，「其實她問我之前已經知道我是女生，但有些人就是要為難你」。無計可施下，小風選擇直面恐懼，在別人開口詢問前先介紹自己，展示過去比賽照片，意外發現「很多人的歧視是源於不理解」，不少人了解緣由後會道歉，部分更成為其學員，請教如何練肌肉、減肥。

來年續參賽 增性小眾能見度

離港前夕，父母特意為小風挑選一套灰色西裝，內搭泥黃色短袖，「這麼多年來，他們第一次和我一起買衣服」，笑言雖不喜歡穿這麼多衣服，但這次一定要穿全套。小風來年將參加職業賽，繼續為性小眾發聲，增加性小眾的「能見度」。

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