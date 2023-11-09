性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動

明報記者 潘明卉

與同運會的緣分始於7年前，時任香港同運會聯席主席Dennis Philipse正組建申辦籌委會，偶然看到關於小風作為「性別流動」運動員參加健美比賽的報道，遂向小風發出邀請。彼時的小風對同運會一無所知，「不知道自己做不做到，但覺得這件事很重要，就答應了」。

分享跨性別故事 打動評審

初期團隊不足10人，擔任體育總監的小風與3名隊員身負重任，到悉尼參加八強選拔。在匯報環節，小風訴說自身作為跨性別運動員的故事，並希望在港舉辦同運會，讓更多性小眾有機會在大型運動會展現自我期盼，其匯報深深打動評審，令香港躋身三甲，最終歷史性奪得主辦權。

在身兼前龍舟港隊隊員的小風提議下，同運會首次加入具香港特色的龍舟。惟受新冠疫情影響，加上今屆是與墨西哥瓜達拉哈拉合辦，本港原定36項運動，最終保留18項，健美比賽亦改在墨西哥舉行。小風慨嘆香港這次是首個沒有政府直接支持的同運會，墨西哥則有官方支持，當地人可免費參與。

前年小風前往美國攻讀性別研究的博士課程，同時轉任同運會大使，負責面向傳媒。至於為何最後成為火炬手，小風笑言主因與首位拿到同運會獎牌的港人崔潔芬（Kitty Tsui）有關，兩人都是健美運動員及熱愛寫詩，「大會覺得這樣的故事線挺有趣，有薪火相傳的意念」。

睹女子健美照 感性別模糊吸引

談起鍾愛的健美運動，小風說早在15、16歲時已被一則新聞中的女子健美運動員照片吸引，首次發現女子可以如此「大隻」，若將頭部遮住，「你會分不出她究竟是男人還是女人，我覺得那種性別模糊很吸引」。

小風剛參加健美比賽時格外渴望被認同是男生，「但我對做（性別重置）手術完全沒有興趣，最主要是不想經歷手術的痛苦，而且我不想留下疤痕」。觀察外國女子健美運動員後，小風發現可透過高強度健身減少胸部脂肪，毋須動手術，也可塑造男性般的胸部。

嘆亞洲壓抑 「我是小眾中小眾」

不過，作為性小眾甚至是「性別流動」的運動員，小風嘆道無論是在香港和亞洲，甚至在健美運動都很壓抑，「在我自己的運動裏，我是小眾裏的小眾」；即使在美國，對於跨性別概念也局限於轉換性別，「但對於非二元性別並不是很認識」。

小風認為，同運會為建立多元社會提供平台，「我們香港需要一個這樣的運動會，令一些像我這樣的人可以很舒服地去玩自己喜歡的運動」，同運會不止給性小眾參加，而是可聚集不同背景及年代的人。