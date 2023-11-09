明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動

【明報專訊】「我們經常思考有什麼『不同』，但卻很少去想我們有什麼『共同』。」同樂運動會（Gay Games）上周六開幕那夜，33歲火炬手、香港跨性別健美運動員羅小風以黑色馬甲配搭緊身西褲亮相，在數千支紅色熒光棒簇擁下，點亮象徵「人人同樂精神」的聖火。近年香港對性小眾議題愈趨開放，但小風認為「作為一個非二元性別、性別流動的人，社會上還是有很多不了解」，需要有像同運會的平台，「令一些像我這樣的人，可以很舒服地去玩自己喜歡的運動」。

明報記者 潘明卉

與同運會的緣分始於7年前，時任香港同運會聯席主席Dennis Philipse正組建申辦籌委會，偶然看到關於小風作為「性別流動」運動員參加健美比賽的報道，遂向小風發出邀請。彼時的小風對同運會一無所知，「不知道自己做不做到，但覺得這件事很重要，就答應了」。

分享跨性別故事 打動評審

初期團隊不足10人，擔任體育總監的小風與3名隊員身負重任，到悉尼參加八強選拔。在匯報環節，小風訴說自身作為跨性別運動員的故事，並希望在港舉辦同運會，讓更多性小眾有機會在大型運動會展現自我期盼，其匯報深深打動評審，令香港躋身三甲，最終歷史性奪得主辦權。

在身兼前龍舟港隊隊員的小風提議下，同運會首次加入具香港特色的龍舟。惟受新冠疫情影響，加上今屆是與墨西哥瓜達拉哈拉合辦，本港原定36項運動，最終保留18項，健美比賽亦改在墨西哥舉行。小風慨嘆香港這次是首個沒有政府直接支持的同運會，墨西哥則有官方支持，當地人可免費參與。

前年小風前往美國攻讀性別研究的博士課程，同時轉任同運會大使，負責面向傳媒。至於為何最後成為火炬手，小風笑言主因與首位拿到同運會獎牌的港人崔潔芬（Kitty Tsui）有關，兩人都是健美運動員及熱愛寫詩，「大會覺得這樣的故事線挺有趣，有薪火相傳的意念」。

睹女子健美照 感性別模糊吸引

談起鍾愛的健美運動，小風說早在15、16歲時已被一則新聞中的女子健美運動員照片吸引，首次發現女子可以如此「大隻」，若將頭部遮住，「你會分不出她究竟是男人還是女人，我覺得那種性別模糊很吸引」。

小風剛參加健美比賽時格外渴望被認同是男生，「但我對做（性別重置）手術完全沒有興趣，最主要是不想經歷手術的痛苦，而且我不想留下疤痕」。觀察外國女子健美運動員後，小風發現可透過高強度健身減少胸部脂肪，毋須動手術，也可塑造男性般的胸部。

嘆亞洲壓抑 「我是小眾中小眾」

不過，作為性小眾甚至是「性別流動」的運動員，小風嘆道無論是在香港和亞洲，甚至在健美運動都很壓抑，「在我自己的運動裏，我是小眾裏的小眾」；即使在美國，對於跨性別概念也局限於轉換性別，「但對於非二元性別並不是很認識」。

小風認為，同運會為建立多元社會提供平台，「我們香港需要一個這樣的運動會，令一些像我這樣的人可以很舒服地去玩自己喜歡的運動」，同運會不止給性小眾參加，而是可聚集不同背景及年代的人。

上 / 下一篇新聞

資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
警涉打架 商其他方式處理
警涉打架 商其他方式處理
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」