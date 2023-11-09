法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡

被告梁國忠（54歲）被控2009年8月4日謀殺李泰龍。當時李泰龍在尖東香格里拉酒店外被車撞倒地，再被3人持刀斬傷。法醫高永富作供稱，解剖發現死者李泰龍頭部有星形裂傷及骨折，骨裂從後延伸至前額，再交叉蔓延落頭骨底，傷及腦部。高推斷傷勢由大力撞擊造成，認為和案發片段脗合，死者可能直接被車撞頭或落地受傷，出現急性腦部功能障礙。

高續稱，死者身上18處割傷有3處較嚴重，左手腕和右前臂割傷切斷左手腕骨和雙手動脈血管；右腿傷口則深至割斷肌肉。他表示，死者被車撞後嚴重頭傷、腦部受創，已步入死亡階段，器官功能逐漸喪失，加上刀傷切斷重要動脈和肌肉，導致大量出血，加速死亡。

時任警司安排相片認人

副處長周一鳴：過程公平

警務處副處長（行動）周一鳴作供，稱2011年1月時任警司的他負責特赦證人林家俊（原名）認人手續，過程公平。周憶述，他問林在相簿內有否涉案人物，又說相簿可能不包括該人物，其間沒提過「紋身忠」的名字；林在14張相片中辨認出被告。周表示，本案並非如兇殺案的一般做法，安排戲子認人，而是相片認人，故印象深刻。審訊今續。

【案件編號：HCCC 252/20】