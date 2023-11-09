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港聞

港聞二

謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初隱瞞行蹤的案件，昨日於九龍城裁判法院續審。被告王詩雅供稱，當日友人為她介紹買茶葉的客人，故她前往干諾道西155號，在房間內與他們「冲茶、飲嘢、傾偈」，其後與友人前往派對。王堅稱已如實交代，但當初衛生署人員不是從頭至尾地查問行蹤，而是逐個環節地詢問；控方質疑王強調重視個人私隱，但對衛生署來電卻表現得有問有答。王稱因衛生署人員說要她幫忙以阻疫症蔓延，為盡公民責任才回答。

被告王詩雅（現年38歲）作供完畢，案件押後下周三待辯方專家證人作供。王自辯稱，2022年1月3日早上11時出門，先到美容院按摩兩小時，其後回茶行，下午2時半工作至傍晚7時，再步往IFC購買禮物。其後乘車到干諾道西155號外，由友人帶領她入一房間內，當時房內有3人，王與他們待至9時許才動身前往派對。

同年2月18日，王向衛生署錄取供辭，其間多次想更正，包括指從西環高樂花園前往、沒有說過由家出發等。惟調查員張龍昌稱「意思差唔多就得」，幾經僵持下不果，王最終妥協。控方盤問時質疑，王具備大學學歷，應知有權更正錯誤供辭，王解釋因她不是學習法律專業；裁判官亦問，王當時是否接納供辭的差異不大。王稱自己「中文唔太好」，加上身旁律師說供辭沒問題。

控方質疑重私隱惟有問有答

王：為盡公民責任

控方亦質疑，王對於保護個人資料的警覺高，為何首次與衛生署人員通話即主動提供資料。王表示，見對方指導她上載安心出行紀錄才暫信對方，而她選擇接聽已盡了最大責任，並指當時至少3通電話同時打入，「聽電話窒吓窒吓，喺竹篙灣，本身信號差，我喺用手提，唔係固網呀，每通電話都要好辛苦下完成」。

控方續指，其後數天王接聽多通電話，她一方面怕資料外泄，憂慮來電者不表明身分，另一方面卻有問有答，違背她重視私隱原則。王解釋，有衛生署人員表示為阻疫症蔓延，她為盡公民責任才回答；另有衛生署人員提供WhatsApp號碼後，她見頭像是衛生署標誌，才接受對方是有關人員。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 明知而向衞生主任提供在要項上屬虛假資料 王詩雅 新冠疫情

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