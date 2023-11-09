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港聞

港聞二

檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」

【明報專訊】海關上月16日至本月3日打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權貨品活動，偵破28宗案件，檢獲約7.7萬件懷疑冒牌物品，包括波鞋、手機、手表等，以及約13公升懷疑未完稅烈酒，市值逾6700萬元，應課稅值約9萬元。海關指不法分子趁購物旺季，包括雙十一購物節，轉售冒牌物品圖利。行動中兩女一男被捕，32至35歲，涉嫌違反《商品說明條例》及《版權條例》，獲准保釋候查。

海關發現不法分子利用海路走私冒牌物品到海外有上升趨勢，並留意到他們持續以「飛機倉」及「拆貨場」暫存及轉運冒牌貨，遂展開「追迹者」行動，檢獲大批懷疑冒牌物品，涉及品牌包括adidas、Nike Air Jordan系列、Dior、LV等，亦檢獲大量蘋果手機配件。

有被捕者開專頁帶貨 收落單才採購

海關偵破7宗相關案件，檢獲1.5萬件懷疑冒牌物品，市值約2300萬元。海關鎖定由廣東南沙抵港的3艘船，揀選7個分別報稱載有400至5000件手機、波鞋、吸塵機等的貨櫃檢查，發現大批懷疑冒牌物品，佔整體貨量1%至15%，涉逾40個品牌，大部分物件獨立包裝，造工不算粗糙，有手袋更有「出世紙」。海關指檢獲的大部分貨品原擬經本港轉運至荷蘭、阿聯酋、印尼、伊拉克等地。據了解，「出世紙」像真度高，估計海外銷售的定價貼近真貨。

海關突擊搜查各區「飛機倉」及「拆貨場」，偵破21宗案件，19宗的貨物原擬轉運至歐美、西非、中東及東南亞地區，兩宗涉本地派遞，其中海關於青衣一個物流公司檢獲3個載有37件懷疑冒牌衣物的包裹，並監控遞送，聯繫收貨人，終在黃竹坑一工廈破獲一個售賣懷疑冒牌物品的迷你儲存及包裝中心，檢獲400件懷疑冒牌物品，拘捕兩名女子，一人為收貨人。海關相信被捕人利用社交平台開設專頁及經營網站，透過通訊軟件與顧客聯絡，以直播帶貨促銷，會於客人落單後才採購，包裝後再寄予顧客。

海關亦於青衣一物流公司檢獲5箱報稱載有逾200件手袋的包裹，在觀塘工廈破獲一個樓上零售店，單位內再檢獲化妝品及手提袋等，拘捕35歲負責收貨的店舖經理。

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