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港聞二

英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入

【明報專訊】繼英國和法國牀蝨肆虐，韓國近日亦牀蝨為患，多名立法會議員關注本港有何應對措施。政府昨晚宣布，為盡量避免牀蝨由海外傳入，食環署昨起與相關政府部門及機構在各層面加強宣傳教育，提升旅客、旅遊業和市民對防治牀蝨的認識，包括在機場向外遊市民及入境旅客派宣傳單張，又稱會密切監察事態發展。有議員認為相關部門應針對高風險地區來港航班，加強消毒入境行李及機艙。

經民聯陸瀚民昨在立法會發言關注韓國牀蝨問題，指本港與韓國往來頻繁，問政府有何預警措施。署理醫衛局長李夏茵稱，衛生署已與機管局討論問題，希望多加呼籲和預防，其他部門會審慎處理；她指牀蝨對身體「不是一個重要病患」，但要從衛生着墨。

機管局稱未發現 促清潔商即時通報

政府昨晚公布，食環署昨起在機場加強對外遊市民和入境旅客宣傳教育，向他們派單張，並與衛生防護中心港口衛生科提醒航空公司和機管局留意飛機及機場環境衛生，相關部門稍後會與機管局到機場視察，就防治牀蝨提供技術意見。食環署長楊碧筠昨亦與酒店業代表會面提供防治牀蝨建議。政府稱，資料顯示牀蝨不會傳播疾病，惟被牀蝨叮咬或會出現皮膚敏感及痕癢，感到不舒服，故政府快速採取行動，盡量減低牀蝨傳入本港社區風險。

機管局回覆本報稱，機場暫未發現牀蝨問題，強調一直非常重視機場環境清潔衛生，包括定期滅蟲；該局已與衛生署溝通，根據指引加強清潔及消毒，包括每天利用高溫蒸氣清潔客運大樓座椅和消毒行李認領轉盤，地氈亦會深層清潔，也會在高風險範圍加倍滅蟲次數。機管局稱，會加強檢查各高風險設施，要求清潔承辦商一旦發現牀蝨，必須即時通報；另已於高風險地區航班抵港閘口派發宣傳單張。

議員促針對高危地 增行李機艙消毒

民建聯議員梁熙認為政府需提高警覺，衛生署港口衛生科、食環署、機管局等需加強合作應對，包括針對高風險地區如法國及韓國，對入境行李及機艙加強消毒。

相關字詞﹕旅客 機場 韓國 牀蝨

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