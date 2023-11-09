政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案

「中科監察」主席潘焯鴻前日及昨日在facebook揭發事件，他上傳的柴灣天秤事故片段所見，控制室底部曾冒火光，傳出爆炸聲，冒出白煙及黑煙，有人問「會唔會冧秤㗎」、「嗌停佢先啦」。消防及警方向本報稱，事發當日未接獲報案，昨到場調查。

另一涉德材建築 潘焯鴻質疑房署不知情

潘上載的上水新運路地盤影片則顯示，天秤吊運時塌下的混凝土組件意外後邊緣多處損毁，壓毁工程鐵架及膠馬，天秤纜索在空中搖擺，有人稱「如果有人就死得喇」；另一相片見吊機車晚上進入地盤。潘指事發位置為地盤門口唯一上落貨區域，幸無工友站在該處，又指總承建商德材建築在晚上清理現場，質疑房署不知情。

建築署回覆查詢時表示，柴灣事發工地為興建中的「柴灣水務署總部暨香港及離島分處及懲教署總部大樓」，涉事天秤懷疑因電纜鬆脫，產生火光及煙霧並停止運作，天秤操作員通知地面工作人員跟進。房委會表示，上水第4區及第30區2號1期地盤周一發生天秤吊運事故，一塊混凝土預製件從約6米高處墜地，承建商已通報勞工處，勞工處亦就地盤天秤操作，昨發出暫時停工通知書。兩部門均稱已要求總承建商詳細檢查天秤及部件，並提交調查報告，兩天秤已即時停用。