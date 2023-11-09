明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

政府兩地盤天秤冒火光、塌組件 一涉精進 警指事發日沒接報案

【明報專訊】兩個政府地盤周一（6日）分別發生天秤事故，柴灣一個精進建築地盤有天秤冒火光及傳爆炸聲；上水一個房委會地盤則有建築組件以天秤吊運時塌下，兩事故均無人受傷。兩涉事天秤已停用直至確定操作安全，兩地盤承建商須提交調查報告。工權會總幹事蕭倩文表示，嚴重事故即使無人受傷，亦須通報勞工處，否則政府難以監管。

「中科監察」主席潘焯鴻前日及昨日在facebook揭發事件，他上傳的柴灣天秤事故片段所見，控制室底部曾冒火光，傳出爆炸聲，冒出白煙及黑煙，有人問「會唔會冧秤㗎」、「嗌停佢先啦」。消防及警方向本報稱，事發當日未接獲報案，昨到場調查。

另一涉德材建築 潘焯鴻質疑房署不知情

潘上載的上水新運路地盤影片則顯示，天秤吊運時塌下的混凝土組件意外後邊緣多處損毁，壓毁工程鐵架及膠馬，天秤纜索在空中搖擺，有人稱「如果有人就死得喇」；另一相片見吊機車晚上進入地盤。潘指事發位置為地盤門口唯一上落貨區域，幸無工友站在該處，又指總承建商德材建築在晚上清理現場，質疑房署不知情。

建築署回覆查詢時表示，柴灣事發工地為興建中的「柴灣水務署總部暨香港及離島分處及懲教署總部大樓」，涉事天秤懷疑因電纜鬆脫，產生火光及煙霧並停止運作，天秤操作員通知地面工作人員跟進。房委會表示，上水第4區及第30區2號1期地盤周一發生天秤吊運事故，一塊混凝土預製件從約6米高處墜地，承建商已通報勞工處，勞工處亦就地盤天秤操作，昨發出暫時停工通知書。兩部門均稱已要求總承建商詳細檢查天秤及部件，並提交調查報告，兩天秤已即時停用。

上 / 下一篇新聞

資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
陳婉嫻落場 工聯藉拜師儀式宣傳
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
英法韓牀蝨為患 港府將視察機場防輸入
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
檢6700萬元冒牌貨 部分手袋有「出世紙」
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
曾任職新世界叔侄 涉瞞利益獲訂單
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
患癌家人頂包理賠  婦煽改病歷囚4月 被告胞姊投保涉詐騙
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
謂沒說過由家出發 信調查員稱「意思差唔多就得」 王詩雅辯稱「中文唔太好」 未堅持更正
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
法醫：泰龍捱撞瀕死 刀傷加速死亡
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
性別流動運動員 為小眾「開路」 申辦同運會 但求自在運動
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
奪冠被質疑洗澡遭掀簾 小風：直面恐懼 自介換理解
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
公屋管理費5年升兩成 營運開支料續增
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
青年警署外集結 事隔4年判囚4月
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
發帖稱炸解放軍營囚4年半 男子上訴駁回
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
港大「AI病人」練醫科生問診 性格病歷不同 輔助常規教學
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
非法賽車拘20人 包括「學神」P牌
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
慢病共治醫生少於預期 專員：業界需時了解轉型
警涉打架 商其他方式處理
警涉打架 商其他方式處理
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
橫琴餐飲孵化中心擬吸港企北上
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
抑鬱漢斬傷自閉兒囚4年 官：及早治療可免關係緊張
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
九巴申車廠經營充電站 環境局支持：盡快批准
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
NFT派對10多人傷眼 主辦方查紫外光燈
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
外傭大叫嚇退竊匪 豪宅僅失兩罐可樂
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
墜鐵枝插斃途人 研改控裝修工誤殺
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】港企新式電池 獲威廉王子環保獎
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】紐約跑全馬 狄志遠拖住痛腳返港開會
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】宣傳西貢海藝術節 楊潤雄示範打卡位
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】原中通社長讚李家超：雷霆手段，菩薩心腸
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】夜繽紛3海濱吸逾27萬人次 黃偉綸：無特別計收益
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」
【Emily】何君堯不滿收押所設施「好過立會」