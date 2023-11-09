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港聞

港聞二

獨自拆屋燒鋼筋 地台塌工人危殆 拆卸村屋免入則 工權會指制度漏洞

【明報專訊】62歲男工人昨早在中葵涌村清拆村屋時，所站地台突然傾側，男工墮下並遭石屎壓住，昏迷送院，情况危殆。涉事村屋屬新界豁免管制屋宇，由地政總署規管，毋須在拆卸工程前向屋宇署交拆卸圖則及審批。工權會總幹事蕭倩文表示，拆卸村屋工程同樣有危險，目前村屋監管要求較不嚴謹，制度有漏洞。

屋署勞處調查 負責規管地署未回應

屋宇署表示，視察後發現拆卸工程已停止，地盤被圍封，強調工程相關者有責任確保清拆工程安全，署方會調查是否有人違反《建築物條例》。勞工處稱已展開調查。地政總署截稿前未有回應。

昨早9時許，姓張事主獨自在村屋一樓以燒焊工具切斷該層的地板鋼筋，當切至剩下兩條鋼筋時，地台突然傾側，3塊體積約兩呎乘一呎乘一呎的石屎墜下，壓住其下肢。消防坍塌搜救隊救出昏迷男工，其頭及腳受傷，先送往仁濟醫院，再轉送瑪嘉烈醫院搶救。

大判：或因樓齡大地台不穩

地盤二判潘先生表示，事主原站在地台石屎板及樑上工作，估計他拆卸「都唔係主力（牆）嘅」，該塊10呎乘8呎、約6吋厚的地台傾側後打斜，有大批泥頭「碌落嚟」壓到事主。他說事主最初清醒並有反應，但無法說話，自己與工友分別報案及搬開泥頭救人。他說，工程上月27日展開，預計個半至兩個月完成，事主在此開工10日。

工程大判、金豐建築負責人柳先生表示，難言意外原因，涉事村屋有60年樓齡，毋須向屋宇署入則，無法以結構圖則評估，只能靠肉眼，有可能是樓齡大，地台結構不穩。他解釋，工人由一邊拆至另一邊，理論上不會站在已拆的部分，部分鋼筋亦「唔打（斷）住」，「你睇到有條陣（樑）仲有鋼筋黐住」，已在下層以通架支撐，惟事故後通架被壓毁。被問到是次拆屋程序是否正確，潘稱「可以講係正確啦」，柳則指「我哋經驗就係咁樣做」，會向勞工處了解可否改善。

現場消息指工程原定拆除中葵涌村37至40號共4間相連村屋，事發的38號村屋原有地下、一樓及二樓3層高。現場所見，一樓及二樓大致已拆除，事主工作的一樓地台，與地盤範圍內有大批石屎及磚塊，地下層鋁窗事後被壓至變形。消防災難應變救援隊在場戒備，勞工處、屋宇署及地政總署派員了解。

應先打碎清理石屎 工程師不解人手拆

結構工程師倪學仁指現場有挖泥機，可打碎石屎，清理後才以人手拆鋼筋，「唔明點解呢個時候安排人上去，程序上唔係好合理」。他說，拆卸村屋一般為重建，須交建築圖則並獲地政總署批准，但並非拆卸圖則，村屋一般亦沒備存列明鋼筋、承重的結構圖則，加上年代久遠，興建及維修方法或五花八門，拆卸時「牙煙」。

蕭倩文表示，早前有拆村屋男工因塌牆斃命，可見拆卸村屋同樣有危險，但現行制度毋須事先遞交拆卸圖則審批，加上部門監管及要求不清，擔心難確保工程安全。她續稱，事主僅到該地盤工作10日，未知是否有足夠訓練，承辦商亦應在經評估後制定工作步驟及提供裝備。

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