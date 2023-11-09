謝展寰：緊急警示系統用於特大地震海嘯

謝展寰昨於立法會會議表示，「雨量臨近預報系統」經人工智能改善，可在降雨量到達指標前十至數十分鐘發提示，但暴雨發展極具隨機性，提早預報仍受科技限制，會繼續研究如何提升預報成效。另外他稱，天文台會通過利用人工智能（AI）和大數據技術，分析歷史及實時降雨和水浸數據，建立水浸風險預警系統。

上月颱風「小犬」襲港，天文台被指九號風球預報太急促。會上有議員問及政府可否利用緊急警示系統通知市民，謝展寰說：「我相信會用在大家平時不太關心的情况，例如特大地震或海嘯等。」他提及，天文台本年中已試行人工智能天氣預測模式，涵蓋風向、風速、氣溫及海平面氣壓，但需累積更多數據以確認是否有助提升颱風預報效果。

本港接連面對惡劣天氣，今年倒塌樹木大增，發展局最新數據顯示，截至10月底，今年倒塌或嚴重折斷的樹木有4790棵，多於之前4年每年850至2070棵，亦較去年全年的1320棵多2.6倍。其中洋紫荊倒塌最多，有485棵，其次為台灣相思和黃槿，分別有421和316棵。

塌樹折木較去年多2.6倍

計分制「明年有初步建議」

發展局表示，專責小組本年初提出的10項改善措施正按計劃陸續實施，包括全面檢討用以釐定現時路旁樹木的合適性及可持續性的準則及計分制度，以有系統地識別長遠有潛在風險的樹木，並制訂護理或分階段移除等跟進措施。局方預計，明年可得出計分制度和準則初步建議，整個研究將於2025年完成。