政府部門兩年各削1%經常開支 管浩鳴促擴闊稅基 財庫局：過程需時醞釀

提出議案的管浩鳴引述國際貨幣基金組織（IMF）有關對香港經濟財政的評估報告，建議之一是呼籲港府全面擴闊稅基，以提供穩定收入來源。他批評政府多年未有認真對待擴闊稅基的社會討論，「只靠拖字訣」，認為政府依舊背着「簡單低稅制」包袱，選擇「斬腳趾避沙蟲」的態度，不願全面檢討稅務改革或擴闊稅基，恐怕最後為時已晚。

洪雯：增稅項沒可能 檢討福利

3名議員分別就議案提出修正案，其中選委界議員洪雯提出政府要「積極縮減低效甚至不必要的開支」。她昨日發言時稱，不認為本港未來有增加稅項的可能，只能通過擴闊經濟基礎，擴大收入來源；又認為本港福利政策應提供誘因，拉動有工作能力的人自立，並同時檢討現時福利制度，節省低效甚至不必要的開支，保障公共財政穩健。

就多名議員建議政府引入新稅項，陳浩濂稱，任何開徵新稅項的建議，政府都要清楚考慮有關稅項的政策目標，並讓社會充分討論，過程需時醞釀。他又說，政府近年已推出或將推出增加收入的措施，例如下年度就住宅物業引入累進差餉制度，2025年起對營業額至少達7.5億歐元的大型跨國企業實施全球最低實際稅率（15%）等，料措施每年可增加共157.6億元收入。