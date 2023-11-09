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資格審查未完成 參選人先抽號碼 司局長紛籲踴躍投票 拍片派單張

【明報專訊】區議會選舉12月10日舉行，昨在九龍公園體育館舉行候選人編號抽籤程序，多名參選人出席，不過區議會資審會至今尚未公布確認參選人資格。根據選管會的選舉活動指引，選舉主任會為「獲有效提名的候選人」舉行抽籤決定編號，換言之儘管各參選人獲有效提名，由於區議會資審會仍未確認其參選資格，他們仍可能遭取消資格。

區議會資審會尚未公布今屆399名參選人是否符合參選資格。根據選舉活動指引，選舉主任會為「獲有效提名的候選人」舉行抽籤決定編號，法例僅規定區議會資審會需於提名期結束（今屆為10月30日）後14天內，就候選人資格刊憲，未有要求在抽籤程序前公布審查結果。

翻查資料，候選人編號抽籤及資審會確認候選人資格的時序，在過去選舉各有先後。2021年立法會選舉是在抽籤後翌日，資審會才公布確認候選人資格。去年立法會選委界補選則是資審會確認候選人資格的兩日後抽籤。上屆區選未設區議會資審會，候選人須先獲選舉主任確認資格，才能抽選舉編號。

倘有參選人昨日獲編配候選人號碼後被裁定不符參選資格，根據《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》，其資料須從選票略去或劃掉，編配予任何候選人的號碼不得更改，因此其他候選人的編號不受影響。

律政司正副司長林定國及張國鈞、發展局長甯漢豪、房屋局長何永賢、公務員事務局長楊何蓓茵等官員，昨分別在社交網站發布短片，呼籲市民在區選踴躍投票，其中甯漢豪率領轄下多名部門首長拍攝宣傳片，何永賢則落區向市民派傳單，民青局長麥美娟亦聯同18區民政專員拍片鼓勵市民投票。

馬志恆報名後交鄧竟成提名

另外，本報記者在提名期間翻查區選參選人的提名表格，近日再發現，參選九龍城南的香港新方向馬志恆報名後，再提交警務處前處長鄧竟成的提名，二人同屬九龍城三會委員。本報前日亦報道，九龍城分區會委員楊全盛未有接獲參選人的提名要求，楊在其社交網站澄清，他未從電郵或認識的人直接收到提名要求，惟當區民政處曾轉介多個提名要求予其秘書。

九龍城南選區其他參選人包括謝敏婷、民建聯吳寶強及經民聯李超宇。

詳細參選人名單：

link.mingpao.com/80815.htm

明報記者

（區議會選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕抽籤 資格審查委員會 區議會選舉

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